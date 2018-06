Laut "Time"-Magazin die "wichtigste TV-Serie des 20. Jahrhunderts": Seit 1989 sind "The Simpsons" ununterbrochen auf Sendung, in Deutschland bei ProSieben. Keine Sitcom, keine Zeichentrickserie und kaum ein anderes TV-Format reicht an diese Rekorde heran. Ob die neue Serie "Disenchantment" hier mithalten kann?

Fotoquelle: ProSieben / TM Twentieth Century Fox Film Corporation