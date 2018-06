"Once Upon a Time ... in Hollywood"

Fans, die noch immer nicht glauben können, dass Brad Pitt und Leonardo DiCaprio gemeinsam einen Film drehen, haben nun den Fotobeweis: Das erste Bild aus Quentin Tarantinos nächstem Streich "Once Upon a Time ... in Hollywood" zeigt die beiden Superstars in coolen 60er-Jahre-Outfits.

Im Krimi, der im Hollywood des Jahres 1969, kurz vor den Morden der Manson-Family angesiedelt sein soll, spielt DiCaprio den ehemaligen TV-Star Rick Dalton, Pitt seinen Kumpel und Stuntdouble Cliff Booth. Beide Schauspieler haben bereits in Tarantino-Filmen mitgewirkt, Pitt in "Inglourious Basterds", DiCaprio in "Django Unchained".

"Once Upon a Time ... in Hollywood" wird der erste Film sein, in dem sie gemeinsam vor der Kamera stehen – zumindest für einen Langfilm: 2015 ließ Martin Scorsese sie bereits in seinem Kurzfilm "The Audition" auftreten.

Neben Brad Pitt und Leonardo DiCaprio castete Quentin Tarantino für sein neustes Werk außerdem Margot Robbie, Burt Reynolds, Al Pacino, James Marsden, Dakota Fanning, Tim Roth, Michael Marsden, Emile Hirsch, Damian Lewis, Timothy Olyphant und Luke Perry. Kinostart ist voraussichtlich am 8. August 2019.

Quelle: teleschau – der Mediendienst