| Lustiger Tweet

Was einem nicht alles auffällt, wenn man 23 Jahre später auf sein Werk zurückblickt. Ein Produzent der Kultserie "Die Simpsons" entdeckte nun einen peinlichen Fehler – aus Staffel 6!

Matt Selman, Autor und später auch Executive Producer, twitterte einen Screenshot aus dem Jahr 1995. Damals lief gerade Staffel sechs, im September wird in den USA schon die 30. Staffel über die Abenteuer der gelben Bewohner von Springfield starten.

Doch welchen Fehler hat Selman entdeckt? Auf dem Screenshot, den er veröffentlichte, ist zu sehen, wie die schwangere Marge in "Und Maggie macht drei" auf dem Sofa sitzt und ihrem Mann Homer erzählt, sie sei schwanger. An der Wand hängt... ein Foto von Maggie, dem dritten und letzten Kind der Familie. Der jüngste Sprössling war in dieser Rückblick-Szene aber logischerweise noch im Bauch der Mama.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp — Matt Selman (@mattselman) 5. September 2018

In den Kommentaren hatten weitere Mitglieder des Simpsons-Team ihren Spaß. Drehbuchautor Al Jean, mittlerweile hauptverantwortlich für die Serie, antwortete einem User auf eine entsprechende Frage: "Ich hoffe, du bist jetzt happy. Wir haben gerade SIEBZEHN Leute wegen dieses Fehlers gefeuert. Gefeuert. Durch. Fertig."

I hope you’re happy because we just fired SEVENTEEN people for that blunder. Fired. Through. Done. — Al Jean (@AlJean) 5. September 2018

Bill Oakley schrieb: "Das wird in der fünften Staffel von Disenchanment erklärt." Ein weiterer Tweet folgte: "Ich kann nicht glauben, dass ich den Namen meiner eigenen Show Disenchantment falsch geschrieben habe." Bill Oakely ist einer der Produzenten der neuen Netflix-Serie von Simpsons-Erfinder Matt Groening.

I can't believe I spelled the name of my own show @disenchantment wrong in this tweet — BILL OAKLEY (@thatbilloakley) 6. September 2018

Yeardley Smith, die Synchronsprecherin von Lisa Simpson in der US-Version, meldete sich mit einem kurzen, aber treffenden "Uuuuups" zu Wort.

Oooops. — Yeardley Smith (@YeardleySmith) 5. September 2018

Wenn im Simpson-Headquarter tatsächlich so entspannt mit Fehlern umgegangen wird, wie es die Tweets vermuten lassen, dann gibt es auch hinter den Kulissen offensichtlich viel zu lachen.