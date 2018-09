Neue RTL-Serie

Dieser Cast hat es in sich: Für die neue RTL II-Serie "Ibiza Diary" probieren sich Promis als Schauspieler.

Für "Ibiza Diary" (ab Montag, 24. September, 23.15 Uhr) stand unter anderem Natascha Ochsenknecht vor der Kamera. Gesellschaft leistete ihr "Bachelorette"- und "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Philipp Stehler. Nicht zuletzt ist auch die Instagrammerin Filiz Günther, die unter dem Namen filiz_leyla bekannt ist, mit an Bord.

Man setze auf "junge Talente und bekannte Gesichter aus der Model- und Social Media-Branche", lassen die Verantwortlichen wissen. In der vom Sender als "Young-Fiction" gelabelten Serie, die mit 15 Folgen startet, geht es um Mara, die aus ihrem Elternhaus nach Ibiza flüchtet. Dort möchte sie ihren leiblichen Vater kennenlernen und entdeckt, dass dieser in Reichtum lebt. Das schüchterne Mädchen findet sich in der High Society wieder und verstrickt sich in Liebeleien und Probleme.

Wer sofort alle Folgen sehen möchte, der kann die 15 Folgen ab Montag, 24. September, schon komplett auf TV NOW PLUS abrufen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst