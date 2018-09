Quiz-Show im ZDF

Von Maximilian Haase

Johannes B. Kerner konfrontiert in der Quiz-Show "Da kommst Du nie drauf!" im ZDF diesmal unter anderem Franziska van Almsick, Judith Rakers und Eckhart von Hirschhausen mit kuriosen Alltagsfragen.

Nach mittlerweile sechs Folgen hat Johannes B. Kerner in seiner neuen Promi-Quizshow "Da kommst Du nie drauf!" scheinbar bereits alle üblichen Ratespiel-Verdächtigen durch. Zumindest fast. Mit Medizin-Comedian Eckart von Hirschhausen und Entertainer Michael Kessler ergänzen in der neuen Ausgabe der ZDF-Show zwei Vorzeigekandidaten diese Riege; mit dabei sind in der aktuellen Ausgabe auch Ex-Schwimmerin Franziska van Almsick, Comedian Chris Tall, Komiker und Schauspieler Max Giermann sowie "Tageschau"-Sprecherin Judith Rakers.

In zwei Rateteams treten die Promis gegeneinander an, um kuriose Rätsel rund um witzige und besondere Personen, schräge Hobbys, schier unfassbare Tatsachen und sonderbare Objekte zu lösen. Gefragt sind in der Show, in der Kerner per Einspielfilmchen außergewöhnliche Fragen stellt, vor allem Kreativität und viel Schlagfertigkeit.

Quelle: teleschau – der Mediendienst