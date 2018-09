Beginnen bald wieder neue Kadetten ihre Ausbildung an der "Police Academy"? Ein Star der Originalfilme macht Fans nun Hoffnung.

Über ihre witzigen Sprüche und chaotischen Einsätze lachten zwischen 1984 und 1994 Millionen. Kehren die schrägen Kadetten der "Police Academy" nun zurück auf die Leinwand? Via Twitter macht Steve Guttenberg einem nachfragenden Fan nun Hoffnung: "Der nächste 'Police Academy'-Film kommt. Noch keine Details, aber dabei, eingetütet zu werden", schreibt der Darsteller, der in den ersten vier Teilen der Reihe Carey Mahoney spielte.

Adam , the next Police Academy is coming, no details yet, but it is in a gift bag being readied! https://t.co/HxzdmqS6WP