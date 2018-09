| "DHDL", "TVOG" und Co.

Die Sommerpause ist vorbei, viele Sender bringen nun wieder ihre Erfolgsformate an den Start. Schon in der ersten Septemberwoche geht es los. Hier ein Überblick, welche Shows im September und Oktober ihr Comeback im TV feiern.

Die Höhle der Löwen

Die vergangenen Staffel der Gründershow erzielte bei VOX starke Quoten. Ab September buhlen dienstags um 20.15 Uhr wieder junge Unternehmer und die Gunst der Investoren Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl und Georg Kofler. Laut VOX haben sich die Investitionen in den neuen Episoden im Vergleich zu den gesamten bisherigen Investitionen von zehn Millionen Euro sogar verdoppelt. Aufgezeichnet wurde in einem neuen, größeren Penthouse.

Starttermin: 4. September

Fort Boyard

Die Abenteuer- und Spielshow kennt sich aus mit Comebacks. Die fünfte deutsche "Fort Boyard"-Staffel – es ist die erste seit 2010 – startet am Mittwoch, 5. September, 20.15 Uhr bei SAT.1. In vier neuen Folgen treten mittwochs ab 20.15 Uhr jeweils fünf prominente Kandidaten an. In Teams wollen sie auf der legendären Festung vor der Atlantikküste Frankreichs gegen den mysteriösen Lord Boyard zu bestehen. Mit dabei sind u.a. Sarah Lombardi und Ex-Fußballer Mario Basler.

Starttermin: 5. September

Das Große Backen

Moderatorin Enie van de Meiklokjes ist aus der Babypause zurück und übernimmt wieder von Annika Lau. In der Jury sitzen Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Die Backkünstler dürfen sich am Vorabend immer sonntags ab 17.40 Uhr (die Anfangszeit bei SAT.1 variiert leicht) austoben, um den Juroren möglichst kreative, aber trotzdem leckere Kuchen, Torten und Cupcakes zu präsentieren.

Starttermin: 9. September

Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe

In Großbritannien war "Love Island" der Hit des Sommers, in Deutschland geht die Show bei RTL II in ihre zweite Staffel. Auf einer Insel müssen Singles schnell einen Partner finden, um nicht frühzeitig auszuscheiden. Moderiert wird die Sendung wie schon in Staffel eins von Jana Ina Zarella. Die erste Folge wird am Montag, 10. September 2018 um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Danach läuft die Sendungs dienstags bis sonntags um 22.15 Uhr. Das Finale steigt am 1. Oktober.

Starttermin: 10. September

Das Supertalent

Sylvie Meis feiert in der zwölften Staffel der RTL-Show ihr Comeback in der Jury. Gemeinsam mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell bewertet die Niederländerin samstags ab 20.15 Uhr die Auftritte der Talente. "Beim Supertalent hat meine TV-Karriere in Deutschland vor zehn Jahren angefangen, als Dieter mich in die Jury holte. Dafür bin ich ihm auf ewig dankbar", sagt die ehemalige Moderatorin von "Let's Dance". Von Staffel zwei bis fünf war Sylvie Meis bereits Teil der Jury. Die 13 Castings wurden im August aufgezeichnet und werden ab dem 15. September ausgestrahlt. Das Finale, in dem "Das Supertalent" 2018 von den Zuschauern gewählt wird, wird live gesendet.

Starttermin: 15. September

The Taste

SAT.1 bewirt das Um-die-Wette-Kochen als "größte Kochshow Deutschlands. Mit nur einem einzigen Löffel müssen die Köche die Jury mit Cornelia Poletto, Frank Rosin, Roland Trettl und Alexander Herrmann überzeugen. Welche Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland können sich einen Platz in einem der Teams sichern? Wer erhält am Ende ein eigenes Kochbuch und das Preisgeld von 50.000 Euro? Das zeigt der Sender ab 10. Oktober immer mittwochs um 20.15 Uhr.

Starttermin: 10. Oktober

The Voice of Germany

Für die Fans der Casting-Show gab es im Sommer eine schlechte Nachricht. Samu Haber nimmt sich eine Auszeit vom Jury-Leben und wird seinen Titel nicht verteidigen. Für ihn kommt Michael Patrick Kelly in die Jury und nimmt neben Yvonne Catterfeld, Mark Forster sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier Platz. Um die bisherigen Gewinner ist es ziemlich ruhig geworden, dennoch erhoffen sich ProSieben und SAT.1 in der achten Staffel wieder gute Einschaltquoten. ProSieben sendet donnerstags um 20.15 Uhr, SAT.1 sonntags.

Starttermin: 18. Oktober

Bauer sucht Frau

Schon zum 14. Mal suchen ab Herbst in der RTL-Kuppelshow Bauern den Partner fürs Leben. Wieder wird Moderatorin Inka Bause den Amor spielen. Den genauen Starttermin hat RTL noch nicht bekanntgegeben. Sobald er feststeht, erfahren Sie es hier.