Musikshow bei VOX

Von Maximilian Haase

Zu zweit ist es doch einfach schöner: Die VOX-Musiksendung "Sing meinen Song" hat in den vergangenen Jhren einige schöne Duette hervorgebracht. Die Highlights gibt es nun nochmal zu sehen.

Am Schluss einer jeden Staffel von "Sing meinen Song" steht mit der Duett-Folge für viele Fans das Highlight der Show. Auch in diesem Jahr: Nachdem sich Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange unter Leitung von Michael Patrick Kelly gegenseitig interpretiert hatten, setzten sie zur schönsten Gänsehaut-Zweisamkeit an. Doch auch in den vergangenen Staffeln gab es zahlreiche Duett-Höhepunkte. Diese zeigt VOX nun in der Spezialfolge "Sing meinen Song – Die besten Duette" – und erinnert zugleich an sechs denkwürdige Jahre in Südafrika.

Und so dürfen die Zuschauer noch einmal die wundervollsten Darbietungen der Original-Künstler an der Seite ihrer Interpreten Revue passieren lassen: Mit dabei sind unter anderem Sarah Connor und Sasha mit dem Hit "From Zero To Hero", Lena und Moses Pelham mit "Meine Heimat" sowie Andreas Bourani und Yvonne Catterfeld mit "Hey". Michael Patrick Kelly performt mit Stefanie Kloß den Kelly-Hit "An Angel", während Wolfgang Niedecken gemeinsam mit Nena in Kölscher Manier "Do kanns zaubre" vorträgt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH