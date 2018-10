In den sozialen Medien sind die Reaktionen auf die Gruselserie "Spuk in Hill House" extrem. Seit einer Woche läuft die Serie beim Streamingdienst Netflix, Zuschauer berichten von Gruselsymptomen, die bis zur Übelkeit gehen.

Nun ist es spätestens seit "Veronica" kein Geheimnis, dass man mit solchen Tweets vorsichtig umgehen muss. Der spanische Film, ebenfalls aus dem Angebot von Netflix, wurde als "gruseligster Horrofilm aller Zeiten" gehypt. Angeblich hätten zahlreiche Zuschauer es vor lauter Angst nicht bis zum Ende ausgehalten. Eingefleischte Horror-Fans konnten über solche Reaktionen allerdings nur müde lächeln.

Stephen King: "Nah an der Genialität"

Doch für den neuen Schocker aus dem Hause Netflix kommt nun Lob aus berufenem Munde. Stephen King höchstpersönlich hat sich die Serie angeschaut und ist ganz offensichtlich begeistert. "Eigentlich mag ich diese Art von Revisionismus nicht, aber das ist großartig. Nah an der Genialität, wirklich", twitterte der Großmeister des Horrors. "Ich denke, Shirley Jackson würde es gefallen, aber wer kann das sicher wissen."

THE HAUNTING OF HILL HOUSE, revised and remodeled by Mike Flanagan. I don't usually care for this kind of revisionism, but this is great. Close to a work of genius, really. I think Shirley Jackson would approve, but who knows for sure.