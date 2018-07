"Episode IX"

In "Solo: A Star Wars Story" becircte Donald Glover als jüngere Version des Schmugglers Lando Calrissian. Nun kehrt offenbar das Original zurück: Billy Dee Williams wird in "Star Wars: Episode IX" noch einmal in die Rolle schlüpfen, die ihn berühmt machte, schreibt "Hollywood Reporter" unter Berufung auf nicht näher benannte Quellen.

Entsprechende Gerüchte begannen vor wenigen Tagen aufzukeimen, als der Schauspieler überraschend aus einer anderen Produktion ausstieg, die im Spätsommer hätte beginnen sollen – zu der Zeit, für die J.J. Abrams die Dreharbeiten zum Abschlussfilm der aktuellen "Star Wars"-Trilogie angesetzt hat.

Zuvor wurde bekannt, dass "The Americans"-Star Keri Russell für eine nicht näher benannte Rolle im Film gecastet wurde. Außerdem werden Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac und Adam Driver in ihren jeweiligen Rollen zurückkehren. "Star Wars: Episode IX" kommt im Dezember 2019 in die Kinos.

Quelle: teleschau – der Mediendienst