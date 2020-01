| Im TV und Livestream

Der Super Bowl zieht sportbegeisterte Zuschauer weltweit Jahr für Jahr aufs Neue in seinen Bann. 2019 sahen Hunderte Millionen TV-Zuschauer dabei zu, wie die New England Patriots gegen die Los Angeles Rams um die Vince Lombardi Trophy spielten.

Zur Neuauflage des Finals wird es in der National Football League (NFL) 2020 nicht kommen, denn Titelverteidiger Los Angeles Rams verpasste die Play-offs. Die New England Patriot scheiterten bereits in der ersten Play-off-Runde. Es wird also definitiv einen neuen Sieger geben. Hier erfahren Sie alles über den Super Bowl im TV.

Ist der Super Bowl live im TV und Livestream zu sehen?



Ja. In Deutschland ist alles rund um die NFL und den Super Bowl im Free-TV sowie online im Stream von ProSieben und ran.de zu sehen. Die Vorberichterstattung zum Super Bowl 2018 startet am Sonntag, 2. Februar um 20.15 Uhr bei ProSieben Maxx, ehe ProSieben ab 22.15 Uhr übernimmt. Kickoff ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

Zusätzlich zur Ausstrahlung im Fernsehen werden alle Formate auch konstenlos im Internet via Stream unter ran.de, der ran-App, auf prosieben.de, prosiebenmaxx.de sowie auf Joyn gezeigt. Auch der Streaming-Anbieter DAZN überträgt das NFL-Finale live. Hier hat der Zuschauer die Wahl zwischen deutschem Kommentar oder dem englischen Original-Kommentar von NBC. -> DAZN jetzt einen Monat kostenlos testen*

Wo findet der Super Bowl 2020 statt?

Das Finale um die NFL-Krone findet am 3. Februar 2020 im Hard Rock Stadium in Miami statt. Die Heimstätte der Miami Dolphins, die sich in dieser Saison nicht für die Play-offs qualifizierten, bietet etwa 65.000 Zuschauern Platz. Nach dem Super Bowl wird das Stadion für die Miami Open übrigens provisorisch als Tennisstadium umfunktioniert.

Welche Teams sind beim Super Bowl 2020 dabei?

In diesem Jahr dürfen sich noch vier Mannschaften Hoffnungen auf den Einzug in den Super Bowl machen: Die Kansas City Chiefs treffen im ersten Halbfinale, dem Finale um die AFC-Meisterschaft, auf die Tennessee Titans. Die San Francisco 49ers empfangen im zweiten Halbfinale, dem NFC-Finale, die Green Bay Packers.

Werden die Halbfinal-Spiele im Fernsehen übertragen?

Selbstverständlich! ProSieben überträgt am Sonntag, 19. Januar, ab 20.45 Uhr sowohl das erste Halbfinale zwischen Kansas City Chiefs und Tennessee Titans als auch im Anschluss das zweite Halbfinale zwischen San Francisco 49ers und Green Bay Packers. Auch DAZN zeigt beide Halbfinal-Spiele im Livestream.

Wer tritt in der Halbzeitshow auf?

Die Halftime-Show soll für manch einen Zuschauer interessanter sein, als das eigentliche Finalspiel selbst. In diesem Jahr setzt die NFL auf Frauenpower. Shakira und Jennifer Lopez bestreiten die Halbzeitshow gemeinsam. Vor dem Spiel wird Demi Lovato die Nationalhymne singen.

*Bei diesem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Wenn Sie auf den Link klicken und anschließend das Angebot wahrnehmen, bekommen wir eine Provision. Für Sie ändern sich weder Preis noch Konditionen.

Quelle: areh