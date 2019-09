"Größer wird es nicht"

Von teleschau

Volle Frauenpower bei der Halbzeitshow des Super Bowl 2020: Die Superstars Jennifer Lopez und Shakira machen für das Event gemeinsame Sache.

Welcher Act tritt beim US-Footballevent Super Bowl auf? Jedes Jahr stellt sich dieselbe spannende Frage. Für 2020 kann sie schon jetzt beantwortet werden: Mit Jennifer Lopez und Shakira sollen zwei weibliche Latinpop-Superstars in der Halbzeitshow des gigantischen Sportereignisses performen. NFL-Insider Adam Schefter vom Sender EFLN twitterte: "Breaking: Jennifer Lopez und Shakira werden die Halbzeitkünstlerinnen beim Super Bowl in Miami sein." Der Experte verriet noch mehr: "Es wird erwartet, dass noch andere Interpreten hinzukommen."

"Größer wird es nicht", kündigte auch Sängerin Shakira auf ihrem Twitter-Account an – und postete darunter ein Bild von sich und Lopez. Auch J.Lo schrieb, sie freue sich, "zu zeigen, was wir Mädchen auf der größten Bühne der Welt machen können".

Das Finale der US-Footballliga NFL findet im kommenden Jahr am Sonntag, den 2. Februar, in Miami, Florida, statt. Die Finalisten stehen noch nicht fest. Zuletzt hatte der Super Bowl mit sinkenden Zuschauerzahlen im US-TV zu kämpfen. Hierzulande besitzt ProSieben die Ausstrahlungsrechte an der Sportveranstaltung.

Quelle: teleschau – der Mediendienst