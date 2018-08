Mit Adi Hütter, 48, zieht es einen weiteren Österreicher in die Bundesliga. Bislang war der frühere österreichische Nationalspieler auf all seinen Trainerstationen sehr erfolgreich. Wird das auch in Frankfurt mit einem - wieder mal - völlig neu formierten Kader so sein?

Fotoquelle: Jonathan Nackstrand/EuroFootball/Getty Images