Wegen sinkender Einschaltquoten soll die Oscar-Verleihung kürzer werden. Einige Preisträger werden während der Werbepausen ausgezeichnet. Eine neue Kategorie ist auch geplant.

Die niedrigsten Quoten der Oscargeschichte fuhr die Übertragung der diesjährigen Academy Awards ein. Nun reagiert Academy of Motion Picture Arts and Sciences: Um die Preisverleihung von vier auf drei Stunden einzudampfen, sollen bei der nächsten Ausgabe einige Filmschaffende ihre Auszeichnungen während der Werbeunterbrechungen erhalten. Die Siegesmomente sollen später in die TV-Übertragung hineingeschnitten werden. Welche und wie viele Kategorien das betreffen wird, gab die Academy noch nicht bekannt.

Des weiteren entschloss sich der Vorstand der AMPAS, eine neue Kategorie einzuführen, die "besondere Leistungen im Bereich populärer Filme" würdigen soll. Obwohl die Details dazu erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden sollen, stößt die Neuerung in der Filmpresse auf große Kritik: Indem eine separate Kategorie für Blockbuster geschaffen wird, werde vermittelt, dass jene Filme nicht anspruchsvoll genug sein, um für die Königskategorie "Bester Film" infrage zu kommen, so der Tenor.

Seriously, this “best pop movie” category is the worst idea the Academy has had since they asked me to sing with Snow White.