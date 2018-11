Comeback bei RTL II

Der Countdown läuft: Zur Reaktivierung seiner kultigen Musik-Show "The Dome" hat der Sender RTL II weitere namhafte Künstler bekannt gegeben. So werden unter anderem die vier Damen von Little Mix die Bühne rocken und damit ihre Premiere im deutschen TV feiern.

Die Britinnen gewannen im Jahr 2011 die achte Staffel von "The X Factor" und sind seitdem – vor allem in ihrer Heimat – erfolgreich unterwegs. Derzeit sorgen sie mit einem freizügigen Bild für Wirbel in den Medien. Das Comeback des Großevents findet am 30. November live in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen statt und ist einen Tag später, am Samstag, 1. Dezember, 18.15 Uhr, als Aufzeichnung bei RTL II zu sehen.

Aktuell generieren die Sängerinnen ordentlich Schlagzeilen mit der Promotion für ihr am Freitag, 16. November, erscheinendes Album "LM5". Bei einem Fotoshooting ließen sie kürzlich nackte Tatsachen sprechen. So posierten sie im Evakostüm, um auf ihren potenziellen neuen Hit "Strip" und dessen Inhalt zu verweisen. In dem Song thematisieren sie Schwächen und Fehler, wodurch sie ein Zeichen gegen Mobbing und für (Selbst-)Akzeptanz und Empathie setzen wollen – schließlich sei niemand perfekt. Ihre nackten Körper sind daher übersät mit beleidigenden Schriftzügen wie "schlampig", "hässlich", "fett" oder auch Begriffen wie "Dehnungsstreifen" und "Cellulite". Zu sehen ist das Bild auf ihrem Instagram-Kanal.

Neben der Girlgroup ist auch für deutsche Musik-Prominenz beim "The Dome"-Revival gesorgt. So haben der "DSDS"-Sieger Pietro Lombardi sowie die Rapper Manuellsen, Bato, Bengio und Juri ihre Teilnahme bestätigt. Auch DJ Jaden Bojsen gehört zum Line-Up – er wird vor allem die Teenieherzen höher schlagen lassen.

Moderiert wird die große Comeback-Show unter anderem von den erfolgreichen Influencerinnen Lisa und Lena. Das überrascht nicht: Denn fortan soll bei "The Dome" nicht nur das Bühnenprogramm selbst im Fokus stehen, sondern auch das, was sich hinter den Kulissen abspielt. Dazu bekommt das 16-jährige Zwillings-Gespann Unterstützung von einem ganzen Moderatorenteam. Zudem werden die unterschiedlichsten sozialen Medien mit den Inhalten der Veranstaltung bespielt.

Wie der Sender bereits bestätigte, stehen beim Revival der Show namhafte Stars wie Lena, der DJ Alle Farben, Alvaro Soler, Namika, Rea Garvey, Revolverheld, Die Lochis und Anne-Marie auf der Bühne. All diejenigen, die nicht live vor Ort dabei sind, können die Show auch online im Livestream mitverfolgen.

