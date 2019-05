Sie war einer der am meisten verehrten Stars der Kultserie "Twin Peaks". Jetzt ist Schauspielerin Peggy Lipton im Alter von 72 Jahren in Los Angeles verstorben.

"Wir sind untröstlich, dass unsere geliebte Mutter heute dem Krebs erlegen ist", heißt in einem Statement der Familie vom 11. Mai 2019. "Sie hat ihre Reise friedlich mit ihren Töchtern und Nichten an ihrer Seite angetreten."

Ihren Durchbruch feierte Peggy Lipton in der US-Krimiserie "Twen Police" (1968-1973). Für ihre Rolle der Privatdetektivin Julie Barnes erhielt sie den Golden Globe. Fast 20 Jahre später gelang ihr ein unwahrscheinliches Comeback als Diner-Besitzerin Norma Jennings im Mystery-Hit "Twin Peaks". Im Straßenfegerformat der frühen 90er beglückte sie den von Kyle MacLachlan gespielten Agenten Dale Cooper regelmäßig mit Kirschkuchen und Kaffee. Auch bei der 2017 ausgestrahlten dritten Staffel der Serie von David Lnych und Mark Frost wirkte die gebürtige New Yorkerin mit.

The RR diner is dark today. Very sorry to hear Peggy Lipton is gone. We’ve lost a beautiful soul.