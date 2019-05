| "Let's Dance"-Kandidat

Läuft bei Oliver Pocher: Bei "Let's Dance" ist der Comedian nach wie vor im Rennen und sorgt Woche für Woche für beste Unterhaltung. Und auch im Privatleben gibt es gute Nachrichten.

Wie Pochers Freundin Amira Aly bei Instagram mitteilte, ist sie schwanger. Aly postete eine Zeichnung, die eine werdende Familie aus Sicherheitsnadeln zeigt. Pochers Tanzpartnerin bei "Let's Dance", Christina Luft, gratulierte in den Kommentaren: "Coolsten Eltern on Planet Earth. Von Herzen ein weiteres Mal Glückwunsch, Liebes."

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Amira Aly (@amira_m.aly) am Mai 11, 2019 um 1:11 PDT

Pocher hat bereits drei Kinder mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden, die 2016 selbst bei "Let's Dance" als Kandidatin dabei war. Laut RTL bestätigte Pochers Managament die Schwangerschaftsmeldung auf Anfrage. Pocher selbst hat sich noch nicht geäußert.

Oliver Pocher hatte am Freitag gemeinsam mit Christina Luft einen Jive getanzt und dabei als John Travolta (in seiner Rolle in "Pulp Fiction") wieder einmal sein Show-Talent bewiesen. Gemeinsam mit sechs weiteren Promi-Kandidaten schaffte er es in die nächste Runde.

Quelle: areh