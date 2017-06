RTL verschiebt "The Wall"

Wegen des EM-Finales hat RTL den Auftakt seiner neuen Spielshow "The Wall" verschoben. Die Sendung mit Frank Buschmann wäre zeitgleich um 20.15 Uhr mit dem Endspiel zwischen Deutschland und Spanien ausgestrahlt worden. Jetzt zeigt RTL die erste Folge von "The Wall" am Samstag.