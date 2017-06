| Ab 17. Juli auf Sky

"Game of Thrones": Neuer Trailer zur 7. Staffel veröffentlicht

In wenigen Wochen startet die siebte und vorletzte Staffel der Hit-Serie "Game of Thrones" parallel zum US-Start auch in Deutschland auf Sky. Jetzt hat HBO einen zweiten Trailer veröffentlicht, in dem deutlich wird: Der Winter ist da.

In dem rund zweiminütigen Clip, der in wenigen Stunden schon fast sieben Millionen Mal angesehen wurde, geht es um Daenerys, um Cersei und Jaime Lannister, um Sansa Stark und Jon Snow sowie um die Frage, wer sich für die Schlacht um den Eisernen Thron in die beste Position bringt.

Antworten darauf gibt es in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli, wenn die neuen Folgen der siebten Staffel parallel zum US-Start in Deutschland auf Sky zu sehen sind. Der Pay-TV-Sender bietet die Serie über seine Plattformen Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket auf Abruf an und strahlt die neuen Episoden im linearen TV auf Sky Atlantic HD aus.