| Im Ersten und auf Eurosport

Tour de France 2017: Live im TV und online im Stream

Das wohl wichtigste Radrennen der Welt, die Tour de France, startet 2017 in Düsseldorf. Das Erste und Eurosport berichten live von der 104. Ausgabe und zeigen die insgesamt 21 Etappen im TV wie auch online im Stream.

Erstmals wird Eurosport dabei jede einzelne Etappe in voller Länge im Fernsehen übertragen – angefangen mit dem Auftakt am 1. Juli in Düsseldorf, bis hin zum Finale am 23. Juli in Paris. Das Erste wird hingegen oft erst mitten in den Etappen auf Sendung gehen.

Kostenlos und live im Stream

Online bieten beide Sender derweil ein umfassendes Livestream-Angebot: Das Erste bündelt unter "Sportschau – Tour live" alle Etappen und Streams ebenso wie Eurosport eine Live-Übertragung aller 21 Etappen im "Eurosport Player" sowie im kostenlosen Stream verspricht.

Streckenverlauf als Download

Der Startschuss fällt am 1. Juli 2017 um 15.15 Uhr in Düsseldorf mit einem Einzelzeitfahren über 14 Kilometer. Die zweite Etappe führt die Teams einen Tag später aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt über 203,5 Kilometer ins belgische Lüttich. Den vollständigen Streckenverlauf der Tour de France 2017 können Sie sich hier herunterladen.

Weitere Informationen zu den teilnehmenden Mannschaften sowie den einzelnen Etappen finden Sie auf der offiziellen Seite zur Tour de France unter www.letour.fr.