Ab März 2020 bei VOX

"Vier Hochzeiten und ein Todesfall" feiert ein Comeback im Serien-Format. Hugh Grant wird zwar fehlen, aber Andy McDowell ist immerhin in einer Gastrolle dabei.

Der Kultfilm der 90er ist wieder da – und sieht doch ganz anders aus: Ab 18. März zeigt VOX exklusiv in Deutschland mittwochs die neue Romantik-Serie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall". Auch wenn Hugh Grant nicht mehr dabei ist, dreht sich in den zehn Folgen wieder alles um tiefe Freundschaften, echte Liebe und große Gefühle. Die Hauptrollen spielen unter anderem Nathalie Emmanuel (bekannt als Missandei aus "Game of Thrones"), Nikesh Patel ("Indischer Sommer") und Brandon Mychal Smith. Das Buch stammt von der Emmy-nominierten Mindy Kaling und Emmy-Preisträger Matt Warburton, der Autor des Originals, Richard Curtis, hat mitproduziert. Andy McDowell (61), um die sich in der 1994 erschienenen Romantik-Komödie alles drehte, hat eine Gastrolle übernommen. Ab 1. März sind die zehn Folgen bereits vorab bei TVNOW abrufbar.

In der Serie heißen die Helden zwar anders, der Kern der Story bleibt jedoch gleich: Als vier Freunde bei einer Hochzeitsfeier nach Jahren in London wieder aufeinandertreffen, beginnt ein turbulentes Jahr voller Liebeskummer und überraschender Liebesschwüre. Denn schon am Traualtar läuft nicht alles wie geplant. Beziehungen entstehen und zerbrechen, Lovestorys beginnen – und machen schließlich auch vor politischen Skandalen nicht Halt. Am Ende dreht sich dann auch hier alles um vier Hochzeiten – und einen tragischen Todesfall.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH