Star-Schauspielerin

Von Rupert Sommer

Im Fußball würde man von einem Transfercoup sprechen: Der RBB hat Schauspielerin Corinna Harfouch als Kollegin für Mark Waschke im Berliner "Tatort" verpflichtet.

Wachablösung beim "Tatort" in Berlin: Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg bekannt gab, steigt Corinna Harfouch (65), mehrfach ausgezeichnete Film-, TV- und Theaterschauspielerin, in die beliebte ARD-Krimireihe ein. Sie löst für die rbb-Fälle in Berlin Meret Becker ab, die die Rolle der Kriminalhauptkommissarin Nina Rubin seit 2015 spielt. Becker will den "Tatort" im Frühjahr 2022 nach ihrem 15. Fall verlassen, um sich neuen künstlerischen Aufgaben widmen zu können, wie es aus Berlin heißt. Harfouch wird dann an der Seite von Mark Waschke spielen, der den Ermittler Robert Karow in der Reihe verkörpert.

"Es war unser Wunsch und trotzdem eine Überraschung. Wir freuen uns sehr, dass Corinna Harfouch ab 2022 Berliner 'Tatort'-Kommissarin wird", erklärte die zuständige rbb-Intendantin Patricia Schlesinger. "Sie beherrscht wie keine andere Schauspielerin ein Stilmittel, das in Deutschland im Film selten Anwendung findet: Understatement. Damit hat sie die besten Voraussetzungen, in Berlin eine Kommissarin zu sein. Mit Mark Waschke an ihrer Seite werden wir in den nächsten Monaten ein Team für die Hauptstadt entwickeln. Wir sind gespannt, wie viel Geheimnis und Überraschung die beiden in den Berliner 'Tatort' einbringen werden."

Corinna Harfoch hat bislang neben ihrer erfolgreichen Theaterarbeit in mehr als 80 Film- und Kinoproduktionen mitgewirkt, darunter "Gefährliche Freundin" (1996) von Hermine Huntgeburth, "Sexy Sadie" (1996) von Mathias Glasner, "Irren ist männlich" (1996) von Sherry Hormann, "Vera Brühne" (2001) von Hark Bohm, "Der Untergang" (2004) von Oliver Hirschbiegel, "Whiskey mit Wodka" (2008) von Andreas Dresen, "Im Winter ein Jahr" (2008) von Caroline Link, "Der Fall Bruckner" (2014) von Urs Egger sowie "Viel zu nah" (2016) von Petra K. Wagner. Zu ihren Auszeichnungen zählen unter andrem der Grimme-Preis, der Deutsche Fernsehpreis, der Deutsche Filmpreis und der Deutsche Schauspielpreis.

"Ich fand es sofort eine großartige Idee, 'Tatort'-Kommissarin in Berlin zu werden", sagt Corinna Harfouch nun. "Ich habe die Arbeit von Cooky Ziesche immer schon bewundert und freue mich, zusammen mit Mark Waschke in Berlin zu arbeiten."

Mark Waschke bleibt dem rbb-"Tatort" erhalten. Er ist seit 2015 als Kriminalhauptkommissar Robert Karow für den "Tatort" an der Spree im Einsatz. Rubin und Karow werden bis 2022 noch in vier Fällen gemeinsam ermitteln. Am Sonntag, 15. März, wird ihr nächster "Tatort: Das perfekte Verbrechen" im Ersten ausgestrahlt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH