Von und mit Matthias Schweighöfer

Als hierzulande meistgestreamte Amazon-Serie überhaupt kam die erste Staffel von "You Are Wanted" beim Publikum sehr gut an; sehenswerte Kritiken gab es für die erste deutsche Serie des Online-Konzerns auch international. Grund genug, der zweiten Staffel einen Einstand in der Wiege der Filmindustrie zu bescheren: Im Arc Light in Hollywood feiert die Fortsetzung der Thriller-Eigenproduktion am 7. Mai 2018 ihre Weltpremiere.

Anwesend sind bei dem Event Schöpfer und Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer sowie die Darsteller Alexandra Maria Lara, Jessica Schwarz und Michael Landes, die den internationalen Fans in Los Angeles die erste Episode der zweiten Staffel präsentieren.

"Mit unserer Serie jetzt in den USA Weltpremiere zu feiern, ist eine große Ehre und ich freue mich unheimlich darauf", so Schweighöfer. In den Vereinigten Staaten scharte "You Are Wanted" bereits eine große Fangemeinde: 22 Prozent der Zuschauer streamten aus den USA.

Ab 18. Mai 2018 ist die zweite Staffel weltweit auf Amazon Prime Video verfügbar. Schweighöfer spielt darin wieder den Familienvater Lukas Franke, der von einer mächtigen Kooperation bedroht wird. Um sich und seine Familie zu retten, muss er das Datensammel-Programm "Burning Man" wieder in seine Hände bekommen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst