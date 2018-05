Klassiker in neuem Gewand

Ob mit Kevin Costner, Sean Connery oder Russell Crowe: Die Geschichte des Königs der Diebe wurde schon vielfach auf der Leinwand erzählt. Und auch 2019 wird Robin Hood den Weg zurück ins Kino finden.

Im ersten Trailer zu "Robin Hood" wird deutlich, dass die Rückkehr ziemlich actiongeladen sein wird. Taron Egerton ("Kingsman: The Golden Circle") übernimmt diesmal die Rolle des bekannten Helden, der von den Kreuzzügen in eine korrupte Gesellschaft voller Intrigen zurückkehrt. Gemeinsam mit seinem Verbündeten Little John (Jamie Foxx) nimmt er den Kampf gegen den Sheriff von Nottingham (Ben Mendelsohn) auf und will für Gerechtigkeit sorgen.

Regie bei "Robin Hood" führt Otto Bathurst, der bisher hauptsächlich für TV-Produktionen auf dem Regiestuhl saß. Der Kinostart von "Robin Hood" ist in Deutschland für den 10. Januar 2019 geplant.

Quelle: teleschau – der Mediendienst