Die ZDF-Kultursendung "aspekte" stellt sich neu auf: Ab Freitag, 23. Oktober, kehren die Moderatoren Katty Salié und Jo Schück dem Studio den Rücken. Ein neues Reportageformat soll direkt vor Ort von gesellschaftlichen Debatten der Szene berichten.

"Raus aus dem Studio, hin zu den Orten, an denen Kultur erlebbar ist": Das ist das neue Credo der ZDF-Kultursendung "aspekte". Ab Freitag, 23. Oktober, 23 Uhr, wird aus dem Kulturmagazin ein Reportageformat.

"Auch wir mussten auf Corona reagieren", erklärt die Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Kultur, Anne Reidt, am Montag in einer Mitteilung des Seners: "aspekte' war 'on tour' und hat neue Formen der Präsentation gewagt. Statt Fernsehstudio mit oder ohne Publikum, Erlebnis vor Ort." Die positiven Zuschauerresonanzen, so Reidt weiter, hätten die Redaktion nun bestärkt, diesen Schritt auch in Zukunft weiterzugehen.

Die Moderatoren Katty Salié und Jo Schück werden fortan an verschiedenen Orten auf Kulturschaffende und andere Gesprächspartner treffen. Dabei werden sie über gesellschaftliche Debatten und kulturelle Themen berichten. Zudem soll das Format bereits ab 21 Uhr, also zwei Stunden vor der jeweiligen TV-Ausstrahlung, in der ZDFmediathek abrufbar sein.

Die letzte reguläre Ausgabe von "aspekte" wird anlässlich der Frankfurter Buchmesse am Freitag, 16. Oktober, um 23 Uhr, im ZDF gezeigt. In der 75-minütigen "aspekte"-Literaturgala werden namhafte nationale und internationale Schriftsteller wie Richard Ford, Joachim Meyerhoff, Olivia Wenzel und Bernhard Schlink empfangen. Zudem soll der "aspekte"-Literaturpreis 2020 verliehen werden.

"aspekte" ist die erste überregionale Kultursendung des deutschen Fernsehens. Seit 1965 berichtet das Kulturformat des ZDF über aktuelle Themen in den Bereichen Literatur, Musik, Kunst und Kino. Aber auch gesellschaftliche Debatten werden nicht ausgespart. Die Moderatorin Salié ist seit 2012, ihr Kollege Schück seit 2014 dabei.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH