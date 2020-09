| Wer zeigt was?

Wer zeigt was?:

Anstoß! Trotz Corona starten die Ligen und der DFB-Pokal in die neue Saison. prisma zeigt, welcher Sender was überträgt! Los geht's am Freitag, 18. September, 20.30 Uhr, mit dem Bundesliga-Auftaktspiel FC Bayern München gegen FC Schalke 04 (ZDF). Vorher steht die erste Runde im DFB-Pokal auf dem Programm.

ARD

BUNDESLIGA: Die Zusammenfassungen der 15.30-Uhr-Spiele gibt es in der Sportschau ab 18.30 Uhr. Am Sonntag fassen ARD und ihre dritten Programme ab 21.15 Uhr die Sonntagspartien zusammen. Samstags zeigt die Sportschau ab 18.30 Uhr die Spiele der 2. Liga

DFB-POKAL: Live-Übertragung einer Partie der 1. und 2. Runde; ab dem Achtelfinale zwei Spiele, ansonsten werden Zusammenfassungen der anderen Spiele gezeigt

3. LIGA: Einzelne Live-Spiele in den Dritten Programmen, ab 18 Uhr in der Sportschau am Samstag

FRAUEN-BUNDESLIGA: Zusammenfassungen in der Sportschau

ZDF

BUNDESLIGA: Das ZDF überträgt drei Freitagsspiele in der Saison: das Saisoneröffnungsspiel (18. September, 20.30 Uhr), eine Partie zum Hinrundenabschluss und eine Partie zur Rückrundeneröffnung. Ansonsten laufen Zusammenfassungen der Bundesliga- und Zweitligapartien samstags im Aktuellen Sportstudio ab 23 Uhr

FRAUEN-EM: Samstag, 19. September, 13.45 Uhr, überträgt „ZDF SPORTextra" in der EM-Qualifikation der Frauen die Partie Deutschland – Irland

SUPERCUP: Das Supercup-Finale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund wird am 30. September, 20.30 Uhr, gezeigt

SPORT1

BUNDESLIGA: Sonntags ab 9 Uhr Höhepunkte der Spiele von Freitag und Samstag aus der 1. und 2. Liga; Sonntags ab 11 Uhr gibt es den Fußballtalk „Der CHECK24 Doppelpass" und ab 13.30 Uhr „Bundesliga Pur-Lunchtime"

DFB-POKAL: Je ein Topspiel des DFB-Pokals live von der 1. Runde bis zum Viertelfinale

REGIONALLIGA: Ausgewählte Topspiele live, in der Regel montags ab 20.15 Uhr

SKY

BUNDESLIGA: Sky zeigt alle Samstagsspiele, den größten Teil der Sonntagsspiele sowie die Spiele der englischen Wochen am Dienstag und Mittwoch. Zudem gibt es alle Highlights der Partien direkt nach Abpfiff. Außerdem werden Höhepunkte der abendlichen Freitagsund Montagsspiele gezeigt. Der Pay-TV-Sender überträgt zudem alle Spiele der 2. Bundesliga

DFB-POKAL: Sky zeigt alle 63 Pokal-Begegnungen von der ersten Runde bis zum großen Finale im Berliner Olympiastadion live

CHAMPIONS LEAGUE: Sky zeigt sowohl Livespiele als auch Konferenzen

DAZN

BUNDESLIGA: Zum Paket von DAZN gehören insgesamt 45 Partien, darunter der Supercup und die Relegationsspiele. Der Kern sind die 30 Punktspiele der Bundesliga am Freitag sowie jeweils fünf ausgewählte am Sonntag und weitere fünf am Montag. Das heißt, DAZN zeigt alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr und die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr, außerdem die Montagsspiele um 20.30 Uhr

CHAMPIONS LEAGUE: Es gibt wieder diverse Livespiele zu sehen

EUROPA LEAGUE: Übertragung aller Partien

NITRO BUNDESLIGA: RTL Nitro zeigt eine Zusammenfassung des Spieltags immer montags ab 22.10 Uhr

EUROPA LEAGUE: Ein Spiel ist jeweils pro Spieltag live zu sehen

MAGENTA SPORT

BUNDESLIGA: Alle Live-Konferenzen von Sky

CHAMPIONS LEAGUE: Alle Live-Konferenzen von Sky

3. LIGA: Alle Spiele live

FRAUEN-BUNDESLIGA: Top-Begegnungen live

