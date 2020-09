| Sport im TV

Von Antje Rehse

Erst im August ist eine ungewöhnliche Fußball-Saison mit dem Finalturnier der Champions League zu Ende gegangen. Nun startet die neue Saison mit dem Auftakt im DFB-Pokal.

Natürlich wird auch die neue Saison keine normale. Die Corona-Pandemie hat den Sport noch immer fest im Griff. Spiele vor vollem Haus sind vorerst undenkbar. Einige Amateurklubs, die sich für den DFB-Pokal qualifiziert haben, tauschen deshalb ihr Heimrecht mit ihren Gegnern aus den Profi-Ligen. Die Umsetzung der entsprechenden Hygienekonzepte stellt die kleinen Vereine vor große Herausforderungen, die sie nicht immer erfüllen können.

Die erste Runde des DFB-Pokals findet von Freitag, 11. September, bis Montag, 14. September statt. Das Spiel von Triple-Sieger FC Bayern München beim 1. FC Düren wird allerdings erst am Donnerstag, 15. Oktober, ausgetragen. Der frischgebackene Champions-League-Sieger sollte nach dem Finalturnier in Lissabon im August noch eine kleine Erholungspause bekommen.

Pay-TV-Sender Sky hat alle Begegnungen des DFB-Pokals im Angebot. Wer kein Abo hat, muss auf Pokalfußball nicht gänzlich verzichten: Die ARD und Sport1 übertragen einige Spiele im Free-TV. Die ARD zeigt in den ersten beiden Runden eine Partie, von Runde drei bis zum Halbfinale jeweils zwei Duelle und schließlich das Finale in Berlin. Sport1 hat bis zum Viertelfinale je ein Spiel im Programm. Sport1 hat sich zum Auftakt für das Bayern-Spiel entschieden, die ARD zeigt das Ruhr-Duell zwischen dem MSV Dusburg und Borussia Dortmund.

Zusammenfassungen der Spiele am Samstag- und Sonntagnachmittag sind ab 18.00 Uhr bzw. 18.30 Uhr in der "Sportschau" zu sehen, Highlights gibt es auch am Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio" im ZDF. Sport1 zeigt am Freitagabend ab 22.30 Zusammenfassungen der Freitagsspiele.

Hier finden Sie alle Spiele und Sendetermine:

Freitag, 11.09. 20.45 Uhr

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC (Sky)

TSV Havelse - FSV Mainz 05 (Sky)

Samstag, 12.09. 15.30 Uhr

1. FC Nürnberg - RB Leipzig (Sky)

Eintracht Celle - FC Augsburg (Sky)

FC Oberneuland - Borussia Mönchengladbach (Sky)

FV Engers 07 - VfL Bochum (Sky)

RSV Meinerzhagen - SpVgg Greuther Fürth (Sky)

SV Todesfelde - VfL Osnabrück (Sky)

TSV 1860 München - Eintracht Frankfurt (Sky)

Union Fürstenwalde - VfL Wolfsburg (Sky)

VSG Altglienicke - 1. FC Köln (Sky)

Samstag, 12.09. 18.30 Uhr

FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf (Sky)

Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin (Sky)

SSV Ulm 1846 - Erzgebirge Aue (Sky)

Samstag, 12.09. 20.45 Uhr

Carl Zeiss Jena - Werder Bremen (Sky)

Sonntag, 13.09. 15.30 Uhr

1. FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg (Sky)

1. FC Rielasingen-Arlen - Holstein Kiel (Sky)

Chemnitzer FC - TSG Hoffenheim (Sky)

Eintracht Norderstedt - Bayer Leverkusen (Sky)

Hansa Rostock - VfB Stuttgart (Sky)

SC Wiedenbrück - SC Paderborn (Sky)

SV Elversberg - FC St. Pauli (Sky)

TSV Steinbach - SV Sandhausen (Sky)

Sonntag, 13.09. 18.30 Uhr

1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98 (Sky)

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim (Sky)

Waldhof Mannheim - SC Freiburg (Sky)

Montag, 14.09. 18.30 Uhr

Dynamo Dresden - Hamburger SV (Sky)

RW Essen - Arminia Bielefeld (Sky)

Würzburger Kickers - Hannover 96 (Sky)

Montag, 14.09. 20.45 Uhr

MSV Duisburg - Borussia Dortmund (ARD / Sky)

Donnerstag, 15.10. 20.45 Uhr