Anna Heiser kritisiert "Spekulationen über eine angebliche Trennung"

Am Hochzeitstag spricht Anna Klartext

Am gemeinsamen Hochzeitstag postete Anna nun ein Foto der gemeinsamen Trauung. In der Bildunterschrift kritisiert sie die Gerüchte über angebliche Eheprobleme, die seit einiger Zeit im Internet kursieren. Konkret schreibt sie: "In den vergangenen Tagen gab es Spekulationen über eine angebliche Trennung von Gerald und mir. Ja, ich habe allein Zeit in Europa verbracht. Ja, ich habe eine Instagram-Pause eingelegt. Ja, die Kinder und ich haben einige Tage an der Küste genossen. Und ja, nun sind wir auch alleine in Windhoek". Die zweifache Mutter kritisiert besonders, dass Internetnutzer schnell meinen, anhand von Social-Media-Posts das gesamte Leben von Menschen zu durchschauen: "Also ihr Lieben, auch wenn wir glauben, alles über andere aus den Ausschnitten ihres Social-Media-Lebens zu kennen, bedeutet das noch lange nicht, dass wir ihr ganzes Bild verstehen". Doch was war der Auslöser für die Spekulationen, gegen die sich Anna zur Wehr setzen muss?