"Dschungelcamp": Anna-Carina Woitschack lüftet überraschendes Geheimnis

Eine Kindheit zwischen Puppen und Schulwechseln

Kaum zu glauben, aber die Sängerin besuchte in ihrer Jugend über 400 verschiedene Schulen. In einem Interview mit RTL-VIP-Expertin Steffi Brungs erklärte Anna-Carina, dass dieser außergewöhnliche Umstand nicht an schlechten Noten lag. Stattdessen wuchs sie in einem Puppentheater auf, das jede Woche in einer anderen Stadt gastierte. „Das hieß für mich: Alle fünf Tage wurde die Schule gewechselt“, erinnert sie sich. Eine außergewöhnliche Geschichte, die tief blicken lässt, wie flexibel und anpassungsfähig sie von klein auf sein musste.