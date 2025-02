"LOL": Interessante Neulinge in den neuen Folgen

Eine Gruppe Prominenter wird über mehrere Stunden in einen Raum gesperrt, dabei versuchen sie sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, doch wer schmunzelt, fliegt raus - dieses Konzept geht bestens auf. Michael 'Bully' Herbig präsentiert eine neue Staffel "LOL: Last One Laughing". Die folgenden Stars werden in der neuen Ausgabe dabei sein.