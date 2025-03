"Let's Dance"-Promi erhält plötzlich Mord-Drohungen: „Es ist krass, das zu lesen"

Nicht mehr lange und es wird wieder losgetanzt: Die neue Staffel "Let's Dance" startet am Freitag, dem 21. Februar. In der Sendung soll der Spaß und das tänzerische Können im Vordergrund stehen. Doch ein Promi, der in der RTL-Show dabei sein wird, wird seit geraumer Zeit mit Hass-Kommentaren überschüttet. Sogar Morddrohungen sind dabei. Wie geht der "Let's Dance"-Kandidat mit so viel Negativität um?

"Let's Dance"-Teilnehmer wird zur Zielscheibe Marc Eggers ist aktuell das Ziel der Morddrohungen. Der 38-Jährige wird massiv angefeindet. So ergeht es dem Model bereits seit dem Spätsommer 2023. „Es ist krass, das zu lesen. Ich bin erschrocken darüber. Ich habe nicht gedacht, dass es so extrem ist und über so eine lange Zeit und es ist einfach nur traurig”, ist der Partysänger schockiert. Alles hat damit angefangen, als er auf dem Oktoberfest mit Bill Kaulitz in der Öffentlichkeit geturtelt hat. Zwar ist aus den beiden kein Paar geworden, doch der Hass ist geblieben. Anscheinend hat es viele Menschen überrascht und verstört, dass Marc Eggers mit einem Mann geflirtet hat. Zuvor war der 38-Jährige mit „Fack Ju Göhte“-Star Gizem Emre und Ex-„Köln 50667“-Darstellerin Maddy Nigmatullin liiert.

(Marc Eggers will sich nicht von Hass-Kommentaren unterkriegen lassen und sein Leben leben, wie er es für richtig hält. Foto:RTL/Jörn Strojny)

Überraschend große Hass-Welle Der Hass geht sogar so weit, dass der "Let's Dance"-Teilnehmer Morddrohungen erhält. "Ob ich jetzt einen Mann heiraten werde, ob ich eine Frau heirate, ob ich eine Transfrau heirate oder wie auch immer. Am Ende des Tages ist es ja mein Leben. Ich lebe mein Leben und ich bin 38 und ich will mir nicht vorschreiben lassen von Leuten, die einfach Probleme damit haben, was ich zu tun und zu lassen habe", stellt Marc Eggers gegenüber RTL klar. Von solchen Hass-Nachrichten will sich der gebürtige Hamburger nicht runterziehen lassen. Jetzt heißt es erstmal volle Konzentration auf "Let's Dance".