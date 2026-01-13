Home News Star-News

Michelle schließt Schlager-Comeback aus – das hat sie stattdessen vor

Abschied einer Legende

Michelle schließt Schlager-Comeback aus – das hat sie stattdessen vor

13.01.2026, 09.57 Uhr
von Julian Flimm
Schlagerstar Michelle macht ernst: Sie verabschiedet sich von der Bühne – für immer. Warum die Entscheidung für sie so wichtig ist und was sie nun plant.
Schlagerstar Michelle sitzt auf einem Stuhl.
Michelle verabschiedet sich von der Bühne.  Fotoquelle: picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Schlagerstar Michelle beendet ihre Musikkarriere endgültig – und will daran auch in Zukunft nichts mehr ändern. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur macht die Sängerin deutlich: Eine Rückkehr auf die Bühne ist für sie ausgeschlossen. „Diese Entscheidung habe ich ja nicht von heute auf morgen getroffen. Das ist eine Entwicklung, die stattgefunden hat über Jahre.“

Nach über 30 Jahren auf der Bühne zieht sich die Musikerin zurück. 2026 wird Michelle im Rahmen ihrer Abschiedstournee „Zum letzten Mal“ ein letztes Mal live zu sehen sein. Die Tour startet am 18. Januar in Lingen und endet am 15. Februar in Berlin – an Michelles 54. Geburtstag.

Michelles letzte Tour

Mit der Tournee verabschiedet sich Michelle nicht nur von ihren Fans, sondern auch von ihrem bisherigen Lebensstil. „Ich möchte diese gewonnene Zeit einfach anders nutzen“, erklärt die Sängerin. Die ständigen Reisen und das Leben unterwegs möchte sie hinter sich lassen.

Derzeit beliebt:
>>So privat wie nie: Ein Blick in das Zuhause von Beatrice Egli
>>Wegen Netflix-Deal: Paramount Skydance will Warner Bros. Discovery verklagen
>>„Sie war nicht meine Mutter“: Roland Kaiser über das größte Geheimnis seines Lebens
>>Vanessa Mai spricht über erstes Treffen mit Schwiegermama Andrea Berg

Parallel zur Tour wird auch eine Sonderedition ihres aktuellen Albums „Flutlicht“ erscheinen. Die sogenannte „Wahnsinnig Edition“ soll neun neue Songs enthalten. In diesen wolle sie persönliche Themen aufgreifen – Geschichten, die das Leben geschrieben hat. Fans können sich also auf ein emotionales Abschiedsalbum freuen.



Thomas Gottschalk polarisiert: Ein Überblick über seine größten Fauxpas
Thomas Gottschalk polarisiert mit einem Modestil, der selbst Karl Lagerfeld zum Spott animiert. Von Skandalen bei Preisverleihungen bis hin zu Sexismus-Vorwürfen: Gottschalk bleibt ein Meister der Kontroversen.
Skandale des Showmasters
Thomas Gottschalk und Heidi Klum

Ein Rückblick auf Michelles bewegte Karriere

Michelle – mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer – zählt zu den bekanntesten Künstlerinnen im deutschen Schlager. Sie veröffentlichte zahlreiche Hits, erhielt Gold- und Platinauszeichnungen und vertrat 2001 Deutschland beim Eurovision Song Contest.

Die Sängerin hat in der Vergangenheit einiges durchgemacht: So erlitt sie 2003 einen Schlaganfall und musste fünf Jahre später eine Privatinsolvenz anmelden. Trotzdem blickt die Schlagerlegende positiv auf ihr Leben zurück: „Heute weiß ich, dass alles richtig ist, was im Leben passiert. Auch die schlimmen Dinge, die passieren, gehören dazu.“ Heute lebt Michelle im Saarland, ist verlobt mit dem Sänger Eric Philippi und blickt auch optimistisch in die Zukunft. Sie wolle künftig mehr Zeit für Spiritualität und dafür nutzen, anderen Menschen durch schwierige Lebensphasen zu helfen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Mehr als Schlagerglanz: Das schwere Leben der Tanja Hewer hinter Michelles Karriere
Tiefe Einblicke
Michelle lächelt in die Kamera.
Zwei Schlagerstars sagen Auftritte ab - wegen Florian Silbereisen
Schlager-Freundschaft?
Florian Silbereisen im Anzug auf der Bühne.
Florian Silbereisen & Co.: Das sind die 7 reichsten Schlagerstars
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Geballtes 2026: Auf diese Filme, Serien und Alben können wir uns freuen
Entertainment-Feuerwerk
Die Jahreszahl 2026.
Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet – alle Details zur Traumhochzeit
Tränen den Pop-Titans inklusive
Dieter Bohlen und Carina Walz
Wie wird ein Song zum Ohrwurm und warum?
"So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner"
So klingt Deutschland - Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner
Diese Trennung bei Mark Forster sorgt gerade für Gesprächsstoff
Offene Worte
Mark Forster auf einer Couch.
Der "Ring des Nibelungen" – verständlich gemacht
"Wagner schnell erklärt (1/4)"
Wagner schnell erklärt
Schlager-Liebling Florian Silbereisen: So viel Geld hat er auf dem Konto!
Vermögen
Florian Silbereisen auf der Bühne.
Sängerin Michelle über ihren Abschied: "Die Branche hat sich verändert"
Abschied
Sängerin Michelle mit Giovanni Zarrella.
Rebecca Mir über ihre neue Herausforderung bei "Exclusiv": "Ich gehe ganz unvoreingenommen ran"
Im Interview
Rebecca Mir posiert in einem schwarzen Blazer.
ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen sagt über seine Sicherheit in den USA: "Wir sind alle gewarnt"
Journalismus unter Druck
Elmar Theveßen
Aus heimlichen Treffen wurde Liebe: Roland Kaisers Ehe mit Silvia
Liebesleben des Schlagerstars
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
„Haveltod“ bei RTL: Wolfgang Bahro ermittelt als Armin Weber
"Haveltod – Ein Potsdam-Krimi"
Wolfgang Bahro im Interview
Neue ARTE-Doku: Das Drama um Kapitol-Stürmer Guy Reffitt
"Trump, mein Vater und ich"
Trump, mein Vater und ich
ZDF-Reportage über Schlafstörungen: Drei Menschen ohne Schlaf
"37°: Schlaflos – Wenn die Nacht zum Feind wird"
37°: Schlaflos - Wenn die Nacht zum Feind wird
TV-Tipp: Harald Lesch untersucht bei „Terra X“ das Glück
"Terra X Harald Lesch ... sucht das Glück"
Harald Lesch
„WaPo Bodensee“ startet in Staffel 8 mit Mordfall und Gaststar Marion Mitterhammer
"WaPo Bodensee"
"WaPo Bodensee"
Patrick Dempsey wird 60: So begann die Karriere des "Grey's Anatomy"-Stars
Schauspieljubiläum
Patrick Dempsey
„Echtes Leben“ in der ARD: Alleinerziehender Vater sucht neue Liebe
"Echtes Leben: Familienvater sucht neue Liebe"
Echtes Leben: Familienvater sucht neue Liebe
"Ich war wie in Trance": Ex-Bachelor Andrej Mangold hat sich verlobt
Verlobung auf Insel
Andrej Mangold und Annika Jung
Nach Absetzung: "Prominent!"-Moderatorin verabschiedet sich unter Tränen
RTL-Kürzungen
"Prominent!"
Beruf von "Dinner"-Kandidatin überrascht ihre Gäste: "Nee, ne?!"
Polizistin begeistert
Das perfekte Dinner - Tag 1
Nach Rauswurf beim ARD-Magazin "ttt" – Thilo Mischke bekommt neue Doku-Reihe im ZDF
TV-Comeback
"German Guilt"
Deckt Giovanni Zarrella eine "ZDF-Fernsehgarten"-Ausrede auf?
Neue Open-Air-Show
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".
"leben in einer hypersensibilisierten Gesellschaft": Christoph Maria Herbst über "Extrawurst"
Neuer Kino-Film
Christoph Maria Herbst im Portrait.
Ein knallbuntes Abenteuer für Katzenfans: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD- und Blu-ray-Releases
"Gabby's Dollhouse - Der Film"
Comedian Tony Bauer sucht noch immer den Arzt, der ihm das Leben rettete
Kampfgeist
Tony Bauer
"Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner spricht übers Älterwerden: "Der Tod ist allgegenwärtig"
Schauspielikone
Monika Baumgarnter
Das ist zum Teilnehmerfeld der neuen Staffel von „Let´s Dance“ bekannt
Promis auf dem Parkett
Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi