Münster „Tatort“ ohne Axel Prahl?

Seit mehr als 20 Jahren verkörpert Axel Prahl im Münsteraner „Tatort“ den Kriminalhauptkommissaren Frank Thiel. An der Seite von Jan Josef Liefers, der den Gerichtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne spielt, glänzen die beiden Schauspieler vor der Kamera und begeistern mit den „Tatort“ Folgen regelmäßig ein Millionenpublikum. Am Mittwoch, 26. März 2025 feierte Prahl seinen 65. Geburtstag und ließ sich zu diesem Anlass von einem Team des NDR bei den Dreharbeiten zur 47. Folge des Münsteraner „Tatorts“ begleiten. Dabei verriet er, dass er ursprünglich gar kein Schauspieler werden wollte!

Zahlreiche bekannte Gesichter verabschieden sich von der beliebten Krimireihe "Tatort". Was bedeutet das für die Zukunft der Krimiserie? Ein Überblick über die anstehenden Änderungen.

Promi-Wohnort, Geld und Familie: So lebt "Der Bergdoktor" Hans Sigl privat!

Anderer Karriereweg geplant

Als Kind träumte Axel Prahl von einem ganz anderen beruflichen Werdegang, wie er dem NDR offenbart: „Ganz früher wollte ich immer Pfarrer werden, weil ich dachte, der muss nur einmal die Woche arbeiten.“ Sicherlich eine verlockende Vorstellung, von der er sich aber in seiner Jugend verabschiedete: „Lehrer war dann das Nächstgelegene, weil der hat ja verdammt viel Ferien“, verriet Prahl mit einem Lächeln. Seine Mutter meldete ihn dann damals beim Kirchenchor an, was ihn aber nicht darin bestärkte, den Beruf des Pfarrers tatsächlich zu ergreifen, sondern seine Leidenschaft für Musik weckte, wofür er seiner Mutter heute sehr dankbar ist: „Sie hat wohl früh gemerkt, dass mich das glücklich macht. Da bin ich ihr heute sehr dankbar.“