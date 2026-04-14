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Musiker und Sportler: Diese Männer verdrehten Sophia Thomalla den Kopf

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Musiker und Sportler: Diese Männer verdrehten Sophia Thomalla den Kopf

14.04.2026, 11.04 Uhr
von Charlotte Leutloff
Sophia Thomallas Beziehungen zu bekannten Persönlichkeiten wie Till Lindemann und Alexander Zverev standen oft im Fokus der Öffentlichkeit. Trotz großer Altersunterschiede sorgten sie für Schlagzeilen und erhielten viel Aufmerksamkeit.
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.  Fotoquelle: picture alliance / SZ Photo | Florian Peljak

Sophia Thomallas Liebesleben stand immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. An ihrer Seite waren in den vergangenen Jahren auffällig oft Männer, die selbst bekannt sind – darunter Musiker und Spitzensportler. Kein Wunder also, dass ihre Beziehungen regelmäßig für Schlagzeilen sorgten und mindestens so viel Aufmerksamkeit bekamen wie ihre eigene Karriere.

Sophia Thomalla und Till Lindemann: So lange waren sie ein Paar

Die erste öffentliche Beziehung machte Sophia Thomalla im Jahr 2011 bekannt, nämlich mit Rammstein-Frontman Till Lindemann (63). Damit sammelten sie viele Schlagzeilen, vor allem durch ihren hohen Altersunterschied von 26 Jahren. Zudem ließ sich die damals 21-Jährige gleich mehrere Tattoos von Lindemann stechen, darunter sein Gesicht. Die beiden waren 5 Jahre lang liiert und trennten sich Ende 2015 einvernehmlich. Seitdem pflegen sie dennoch ein gutes Verhältnis zueinander und auch nach den schweren Vorwürfen gegen Lindemann steht Thomalla hinter ihm.

Sophia Thomalla heiratete Andy LaPlegua heimlich in den USA

Im März 2016, also nur kurze Zeit später dann die Überraschung: Sophia Thomalla hat den norwegischen Sänger Andy LaPlegua (50) heimlich in den USA geheiratet. Das Ganze sei aus einer Extremsituation entstanden, so Thomalla und sei dort so einfach, wie sich ein Tattoo stechen zu lassen. Auch sie haben einen krassen Altersunterschied , LaPlegua ist 14 Jahre älter.

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Nur ein Jahr später, im März 2017, tauchten dann Papparazzi-Bilder von Sophia Thomalla mit Gavin Rossdale (60) auf. Der 24 Jahre ältere Ex von Gwen Stefani und Sänger der britischen Rock-Band Bush konnte das Model auch nicht länger als sein Vorgänger begeistern. Nach einem Jahr war die Turtelei wieder beendet.

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So wurden Sophia Thomalla und Alexander Zverev ein Paar

Ende 2018 wurde das Model knutschend mit dem 4 Jahre jüngeren Fußballer Loris Karius (32) gesichtet, im Januar 2019 machten sie die Beziehung dann offiziell. Das Paar war etwa zweieinhalb Jahre zusammen, bis der Torwart sich mit einer anderen ablichten ließ. Thomalla gab daraufhin die Trennung bekannt.

Auch dieses Mal blieb die Moderatorin nicht lange allein, 2021 machte sie die Beziehung zum knapp 8 Jahre jüngeren Tennis-Profi Alexander Zverev (28) offiziell. Die beiden zeigen sich seitdem sehr glücklich und verliebt.

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