"The Last of Us": Start, Darsteller, Handlung und Kritik zur Serie

Wenn sie "The Last of Us" hören, schnalzen Gamer mit der Zunge. Das Playstation-Exklusive von Naughty Dog und Neil Druckmann gilt als eines der besten Konsolenspiele überhaupt. Nun wurde es von HBO als Serie adaptiert.

Worum es in der Serie geht, welche Darsteller zum Cast gehören und ob sich das Einschalten bzw. Streamen lohnt, erfahren Sie hier.

Worum geht es in der "The Last of Us"? Endzeitstimmung, wo man hinschaut: Die Handlung von "The Last of Us" spielt zwanzig Jahre nachdem die moderne Zivilisation von einem Pilz-Virus zerstört wurde. Joel, ein Ex-Soldat und abgehärteter Überlebender, soll ein 14-jähriges Mädchen aus einer repressiven Quarantäne-Zone schmuggeln. Es beginnt ein Roadtrip durch die Apokalypse, bei dem zahlreiche Gefahren auf das ungleiche Duo warten. Schnell wird die Reise zum herzzerreißenden Überlebenskampf.

Wer sind die Darsteller? Der Cast kann sich sehen lassen! In einer der Hauptrollen ist der aus "Game of Thrones" und "The Mandalorian" bekannte Pedro Pascal zu sehen. Er spielt den Ex-Soldaten Joel, der sich mit der 14-jährigen Ellie – gespielt von Bella Ramsey ("Game of Thrones", "His Dark Materials") – zu einem Rebellen-Camp durchschlagen muss. Dieses ungleiche Duo steht im Zentrum der Handlung.

In weiteren Rollen zu sehen: Gabriel Luna ("True Detective") als Tommy

Anna Torv ("Mindhunter") als Tess

Nico Parker ("The Third Day") als Sarah

Murray Bartlett ("The White Lotus") als Frank

Nick Offerman ("Parks and Recreation", "The Resort") als Bill

Storm Reid ("Euphoria") als Riley

Merle Dandridge ("The Flight Attendant") als Marlene

Jeffrey Pierce ("Castle Rock") als Perry

Lamar Johnson ("Your Honor") als Henry

Keivonn Woodard als Sam

Graham Greene ("The Green Mile") als Marlon

Elaine Miles ("Ausgerechnet Alaska") als Florence

Ashley Johnson ("Blindspot")

Troy Baker ("American Dad") Wann und wo kann man "The Last of Us" in Deutschland sehen? Die HBO-Serie ist in Deutschland bei SKY zu sehen. Parallel zum Serienstart in den USA ist "The Last of Us" ist die Serie auch bei SKY Q und Streaming-Anbieter WOW abrufbar. Los geht es in der Nacht zum 16. Januar. SKY bietet sowohl die Originalfassung als auch eine deutsche Synchronfassung an, wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln. Im linearen TV ist die Serie ab 6. März immer montags um 20.15 Uhr bei Sky Atlantic zu sehen.

Erscheinen alle Folgen parallel? Nein. HBO und somit auch SKY serviert die neuen Folgen häppchenweise im Wochenrhythmus.

Wie viele Folgen umfasst die Staffel? Die Staffel umfasst neun Folgen, die bis auf die erste eine Länge von rund 60 Minuten haben. Die Auftaktfolge ist 83 Minuten lang.

Worin besteht der Unterschied zur Serie? Während das Konsolenspiel in der Zukunft spielt – 2033/34, 20 Jahre nach dem Ausbruch der Seuche – verlegt die Serie die Handlung in die Gegenwart. Der Zeitabstand von 20 Jahren bleibt aber bestehen, in der Serie brach die Seuche also zehn Jahre früher aus als im Spiel. Die erste Staffel soll laut Berichten die komplette Handlung von Part 1 des Games erzählen.

Diese Serien wurden bei den Golden Globes ausgezeichnet Wer sind die Macher von "The Last of Us"? Craig Mazin und Neil Druckmann haben gemeinsam das Drehbuch geschrieben und fungieren auch als Executive Producer. Craig Mazin machte sich u.a. als Serienschöpfer von "Chernobyl" einen Namen, einer hochgelobten Mini-Serie über die Reaktorkatastrophe in der Sowjetunion. Neil Druckmann ist niemand Geringeres als einer der Macher des Spiels, das von Naughty Dog für Playstation-Exklusives entwickelt wurde.

Sind weitere Staffeln geplant? Eine Entscheidung darüber ist offenbar noch nicht gefallen, Fans dürfen sich aber durchaus Hoffnungen machen. Schließlich gibt es in der Gaming-Welt Part 2 von "The Last of Us", der als Vorlage für die zweite Staffel dienen könnte. Danach wäre dann aber wohl Schluss, denn Neil Druckmann hat bereits gesagt, man habe kein Interesse, eine Geschichte zu erzählen, bei der es sich nicht um eine Adaption des Spiels handelt.

Wie teuer war "The Last of Us"? Mit einem Budget von mindestens zehn Millionen pro Folge gehört "The Last of US" zu den teuersten Serien der jüngeren Zeit.