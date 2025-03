"Alpentod – Ein Bergland-Krimi": Kritik zum RTL-Krimi mit Veronica Ferres

In der neuen RTL-Krimireihe "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" ermittelt Jonas Becker, gespielt von Tim Oliver Schultz, in einem mysteriösen Vermisstenfall. Unterstützung erhält er von Veronica Ferres und Salka Weber, die als forensische Archäologin spannende Erkenntnisse liefert.

Alpentod – Ein Bergland-Krimi Krimi-Drama • 04.03.2025 • 20:15 Uhr

Es gibt Berufe, mit denen die allermeisten Menschen erstmals durch Film und Fernsehen in Berührung kommen: Tatortreiniger wie in der gleichnamigen Comedy-Serie mit Bjarne Mädel ist so ein Beispiel oder der Experte für Körpersprache in der US-amerikanischen Serie "Lie To Me". Die neue Krimireihe "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" macht das Publikum nun mit dem spannenden Beruf der forensischen Archäologin vertraut. RTL zeigt "Alte Wunden" (Regie: Samira Radsi, Buch: Stefan Rogall), den ersten von zunächst zwei Filmen, im Rahmen der Sendereihe "Tödlicher Dienst-Tag".

Der elfjährige Leon Atanasov wird vom Kinderheim Edelshof als vermisst gemeldet. Der Kripo-Neuling Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) nimmt sich dem Fall schon aus persönlichen Interessen heraus an: Als Kind lebte Becker selbst in dem Kinderheim. Der Leiter Kai Bischoff (Harald Krassnitzer) berichtet Becker von der Erzieherin Anna Wiegand. Sie habe sich mit Leon gut verstanden, nun ist sie ebenfalls verschwunden.

Unterstützung von außerhalb Beckers Vorgesetzter Felix Simon (Heiko Ruprecht) unterrichtet den Ermittler von einem weiteren Vermisstenfall: "Vor fünf Jahren ist schon einmal ein Kind aus diesem Kinderheim verschwunden. Ein sechsjähriges Mädchen, Jennifer Petri." Die Polizei ermittelte unter Hochdruck, doch irgendwann musste sie den Fall einstellen. "Aber trotzdem: Es kann sein, dass Jennifer Petri noch lebt", vermutet Becker: "Was ist, wenn die beiden Fälle zusammenhängen? Wenn da der gleiche Täter dahintersteckt." Um dieser These nachzugehen, kontaktiert er die damals ermittelnde Kommissarin: Birgit Reincke (Veronica Ferres) arbeitet inzwischen im Kriminalarchiv.

Von der Wiederaufnahme lässt sie sich dennoch überzeugen und holt eigenmächtig eine dritte Person ins Team: Marie Sonnleitner (Salka Weber) ist eine talentierte forensische Archäologin von der Universität Salzburg: "Wir betrachten einen Tatort und die weitere Umgebung", beschreibt sie selbst diesen Beruf: "Wir fragen uns: Warum lässt sich eine Leiche genau hier an diesem speziellen Ort finden? Kann man Spuren trotz Wind und trotz Regen immer noch finden?" Im Fall der vermissten drei Personen – so viel sei an dieser Stelle verraten – lautet die Antwort: ja!

Ein Kindheitstraum für Tim Oliver Schultz "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" erzählt vielleicht nicht die innovativste Crime-Story: Entführte Kinder gibt es im Fernsehkrimi häufig. Dass Marie Sonnleitner als forensische Archäologin einen erheblichen Teil zur Aufklärung des Falls beiträgt, verleiht der Reihe trotzdem eine fürs Genre frische Note. Auch die drei Hauptfiguren, gespielt von Ferres, Weber und Schultz, harmonieren trotz – oder wegen – ihrer Unterschiede gut und sorgen bei aller Ernsthaftigkeit auch für die ein oder andere unterhaltsame Szene.

Die Dreharbeiten fanden von August bis Oktober 2024 in Salzburg, Hallein und im Alpenvorland statt. Der Wechsel zwischen den Jahreszeiten war für Hauptdarstellerin Veronica Ferres eine besondere Herausforderung, wie sie sich im Interview erinnert: "Im Hochsommer haben wir angefangen in ärmellosen T-Shirts zu drehen, und dann ging es in den eiskalten und nasskalten Herbst. In manchen Szenen trage ich einen Taucheranzug unter meinem Kostüm." Für ihren Kollegen Tim Oliver Schultz hingegen geht mit der Rolle der Kindheitstraum in Erfüllung, "mal einen richtigen Kommissar zu spielen", wie sich der 36-Jährige freut: "Pistole am Gürtel, Handschellen in der hinteren Hosentasche, Verbrecher jagen – das ganze Programm."

Den zweiten Film "Gemeinsame Ziele" zeigt RTL am Dienstag, 11. März, ebenfalls um 20.15 Uhr. Beide Film stehen jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zum Streaming auf RTL+ bereit.

Alpentod – Ein Bergland-Krimi – Di. 04.03. – RTL: 20.15 Uhr

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.