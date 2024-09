"Bauer sucht Frau": Notarzteinsatz beim Scheunenfest! Das ist passiert

Alles sollte so schön werden. Der Pferdewirt Heiner sollte beim diesjährigen Scheunenfest auf seine auserwählten Frauen Heike (58), Petra (64) und Ulrike (63) treffen. Doch der Pferdewirt kämpfte vorab mit gesundheitlichen Problemen, musste von Rettungskräften untersucht und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Damen waren sichtlich besorgt um den Gesundheitszustand des Bauern und wünschten ihm natürlich eine schnelle Genesung. Doch was war passiert? Aus welchen medizinischen Gründen musste der Bauer sein Kennenlernen absagen?

Moderatorin Inka Bause meldet sich zu Wort

Auch Inka Bause machte sich große Sorgen und nannte gegenüber RTL nun die Gründe für Heiners Zustand: „Heiner ist einer unserer älteren Bauern in dieser Staffel. Er war sicher auch schon an den Tagen vor dem Scheunenfest einfach wahnsinnig aufgeregt. Der Puls wird dann immer schneller und manche Bauern kommen bereits leicht erschöpft hier an. Vor Ort treffen sie dann auch noch auf ganz viele Kameras, auf ein großes Team, auf die Frauen und auch noch auf mich. Da musste ich nochmal den Rettungswagen stürmen, um Heiner das Händchen zu halten. Er kam dann in die Klinik und wurde untersucht, um schlimmere Sachen auszuschließen.“ Doch wie geht es nun weiter? Geht es Heiner inzwischen besser? Und kommt es doch noch zu einem Kennenlernen? Das erfahren die Zuschauer wohl erst in der nächsten Folge von „Bauer sucht Frau“ am 7. Oktober 2024 um 20:15 Uhr auf RTL.