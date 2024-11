"Bauer sucht Frau": Paul verstört Hofdame mit Schlachtungs-Details

In der aktuellen Folge von "Bauer sucht Frau" sorgt ein Gespräch über die Schlachtung von Tieren für Spannungen zwischen Sarah und Jungbauer Paul.

Zwischen Sarah (20) und dem Jungbauern Paul (22) scheint es zunächst zu funken – beim Kennenlernen verstehen sie sich gut und Paul entscheidet sich dazu, die Hofwoche mit der Kindergärtnerin zu verbringen; so will er sie besser kennenlernen. Um die junge Frau zu beeindrucken, holt er sie vom Bahnhof ab – mit einem dekorierten Traktor samt Anhänger voller Strohballen, in dem die beiden es sich gemütlich machen können. Doch die gute Stimmung hält nicht lange.