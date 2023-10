Claudia Obert rechnet in dritter "Sommerhaus"-Folge mit allen ab

In der dritten Folge vom "Sommerhaus der Stars" schien das Mundwerk von Claudia Obert so richtig in Fahrt gekommen zu sein. Das bekam besonders Edith Stehfest zu spüren. Die Sängerin hatte sich bereit erklärt, für alle zu kochen. Doch das Menü schmeckte Claudia Obert überhaupt nicht. "Du ganz ehrlich: Ihr Essen schmeckt so, wie sie aussieht. Die Alte weiß wahrscheinlich selbst, wie Panne sie aussieht", ließ sie ihren Partner Max Suhr (25) wissen. Doch auch Edith Stehfest hörte den Kommentar aus dem Nebenzimmer und konfrontierte die 62-Jährige mit ihrer Beleidigung.

Lautstarker Streit mit Kosequenzen

"Ich weiß nicht, ob das hier alles jetzt nur noch ein Schauspiel ist. Dass jetzt jeder hier mal kurz den Vorhang öffnen will", sagte Justine Dipple verwundert in die Runde. Damit hatte sich die 33-Jährige zur nächsten Zielscheibe der Unternehmerin gemacht. "Na dann öffne doch mal den Vorhang, du langweilige Kuh", gab es von Claudia Obert zurück. Ob geplant oder nicht, doch Claudia Obert hat es geschafft, mit ihren Sprüchen das ganze "Sommerhaus" gegen sich aufzubringen. Kein Wunder, dass die übrigen Promis die 62-Jährige und ihren Freund Max Suhr aus der Show wählten. "So blöd kann man gar nicht sein, dass man nicht merkt, dass ich in einer ganz anderen Liga spiele wie die! Never be boring! Ich wünsche euch weiterhin einen geilen Verlauf und viel Erfolg für eure Staffel", verabschiedete sich Claudia in gewohnter Manier von ihren Ex-Mitbewohnern.