"Das Sacher. In bester Gesellschaft (1)": Kritik zur zweiteiligen Hotelsaga

Mit dem Zweiteiler "Das Sacher" geht es hinein in das komplizierte Beziehungsleben der österreichischen Hotel-Gesellschaft. Es wird die Geschichte einer Familie und einer Epoche erzählt. Der Zweiteiler wirkt an manchen Stellen mühsam herbeigezettelt.

Das Sacher. In bester Gesellschaft (1)

Wer sich von "Das Sacher" eine süffige Hotelhistorie nach dem Modell des ZDF-Mehrteilers "Das Adlon. Eine Familiensaga" (2013, Produktion gleichfalls Oliver Berben) erwartet hat, dürfte enttäuscht werden. Im Falle des Berliner Hotels gelang es, eine Familienlegende quer durch die Zeiten zu steuern, so spannend wie opulent, nicht zuletzt Dank der aus recht hartem Holz geschnitzten Protagonisten.

Aber auch, wer auf den Wiener Ringstraßenstil der Gründerzeit oder auf eher leichte Unterhaltung im Wiener Kaffeehausstil wartet, geht hier ziemlich leer aus. Leichtigkeit ist hier nirgends, wahrheitsgetreue Historie ebenso wenig. Gut versorgt werden indessen die Liebhaber des Liebes- und Lore-Romans. Romantik ist Trumpf in diesem Sacher.

Der zweite Teil wird am Freitag, 9. Februar, um 20.15 Uhr, gesendet. 3sat wiederholt die Filme aus dem Jahr 2016 jeweils zur besten Sendezeit.

Die Geheimnisse der Gesellschaft

Recht deftig geht's gleich am Anfang zu: Zelebriert wird da eine ungenierte Ménage à quatre: In der Lobby des Hotels, vom Portier Mayr (Robert Palfrader) als Hans-Moser-Ersatz immerhin bestens gehütet, trifft die junge Fürstin (und Autorin) Konstanze von Traunstein (Josefine Preuß) auf die Berliner Verlegerin Martha Aderhold (Julia Koschitz). Die Freundschaft der beiden Frauen, aber auch Konstanzes "Doppelleben" als Mutter und Bestsellerautorin, geraten in Gefahr, weil Konstanze einer Affäre mit Marthas Ehemann, dem erfolglosen Schriftsteller Maximilian (Florian Stetter), nicht aus dem Wege geht.