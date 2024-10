"Die Bergretter" Staffel 16: Start, Sendetermine, Besetzung & mehr!

Los geht's schon am 7. November ; an diesem Donnerstag wird die erste Folge der neuen Staffel ausgestrahlt. Allerdings hat der Sender in diesem Jahr eine Folge eingespart, sodass die Staffel nur fünf Episoden umfasst:

Seit 10 Jahren spielt Ströbel die Hauptrolle in der ZDF-Serie. Nun hat der Darsteller ein Buch veröffentlicht, in dem er auch von seinen Erfahrungen bei den Dreharbeiten erzählt. Im Interview mit der Agentur spot on news hat er unter anderem verraten, ob er selbst das Zeug zum echten Bergretter hätte.

Fans müssen sich aber keine Sorgen um die beliebte Fernsehserie machen. Im Gegenteil: Schon im Herbst werden zwei Folgen der neuen Staffel gedreht, wie das ZDF mitteilte: „Schon im Herbst dieses Jahres werden zwei Folgen der 17. Staffel (Ausstrahlung im Herbst 2025) gedreht, die insgesamt sieben Folgen umfassen wird“. Somit gleicht das ZDF die fehlende Folge in Staffel 16 in Staffel 17 wieder aus.

Nicht nur vor der Kamera hat es der "Bergdoktor" häufig mit stressigen Einsätzen zu tun. Auch Hauptdarsteller Hans Sigl steht unter Druck, den straffen Zeitplan am Set einzuhalten. Der 55-Jährige und Schauspiel-Kollege Mark Keller haben einen Einblick in ihren Arbeitsalltag gegeben.

Der Cast von Staffel 16 – mit ehemaligem „Unter Uns“-Star

In der kommenden Staffel wird es in jedem Fall ein Wiedersehen mit Hauptdarsteller Markus Kofler (Sebastian Ströbel) geben. Darüber hinaus kehren in Anlehnung an das ZDF folgende Darsteller an das Set zurück: