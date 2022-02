ESC 2022 – deutscher Vorentscheid: Diese Künstler und Songs stehen zur Wahl

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden am Donnerstagvormittag (10.2.) die sechs Acts und ihre Songs vorgestellt, die beim deutschen ESC-Vorentscheid "Germany 12 Points" am 4. März um das Ticket nach Turin kämpfen werden. Drei Überraschungen sind dabei.

Das sind die Acts für den Vorentscheid

Emily Roberts

Die britische-deutsche Musikerin Emily Roberts (28) lebt in Berlin und wirft ihren Song "Soap" in den Ring. Sie macht "fröhliche Songs" und "astreine Popmusik", sagt die selbstbewusste und charismatische Künstlerin, die mit James Blunt (47) tourt und schon viel Live-Erfahrung hat. Dschungelcamp-Fans kennen ihre Stimme, denn ihr Song "In This Together" war 2020 der Titelsong der 14. Staffel der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".