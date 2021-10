Höhle der Löwen 2021: Wieder ist ein Deal nach der Show geplatzt

Scooper: Patrik Fuchs (43) und Michael Gueth (46) stellten den Löwen ein Energy-Beutelchen für die Mundhöhle vor. Ein Scoop enthält 40 Milligramm reines, natürliches Koffein aus echten Kaffeebohnen in Pulverform, das entspricht etwa einem Espresso, sowie Vitamin B5, Aromen, und den Zuckerersatzstoff Xylit. 150.000 Euro für 50 Prozent der Firmenanteile wollten sie.

Early Green: Nicole (49) und Bernd Sell (61) präsentierten eine vegane Fleischalternative: ein Fleischersatzpulver auf Seitanbasis. Die Sorten Burger, Gyros und Steak bestehen nur aus natürlichen Zutaten und beinhalten keine Konservierungsstoffe. Die Gründer wollten 100.000 Euro und boten dafür 20 Prozent der Firmenanteile an.

soapflaker: Mit seinem Produkt präsentierte Designer Stefan Hinüber (46) einen nachhaltigen Trockenseifenspender mit herausrieselnden Seifenflocken. Für den Ausbau seines Unternehmens benötigte er 120.000 Euro und bot zehn Prozent seiner Firmenanteile an.

wryte: Die Tablet-App von Matthias Schadhauser (27) und Philipp Kramer (26) bündelt übersichtlich und automatisiert die Schulmaterialien und soll den klassischen Schulranzen langfristig ersetzen. Die Gründer wollten 300.000 Euro und boten den Löwen zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.

Dagmar Wöhrl zeigte Interesse an Scooper . Sie investierte zu den gewünschten Konditionen und sicherte sich damit 50 Prozent der Firmenanteile.

Bei soapflaker dümmelte es zum zweiten Mal in dieser Folge. Der Investor setzte sich bei den Verhandlungen gegen Nils Glagau durch und sicherte sich 30 Prozent der Firmenanteile.

Es passiert realtiv häufig, dass die Deals aus der Show im Nachgang doch nicht zustande kommen. Innerhalb der Sendung ist nur eine oberflächliche Bewertung möglich. Bei genaueren Prüfungen ergeben sich in manchen Fällen andere Sachverhalte, sodass die Investoren oder auch die Gründer einen Rückzieher machen. Wenn ein Deal geplatzt ist, erfahren Sie es hier.

Folge 1: Wie Osmanns Töchter auf Facebook und Instagram mitteilten, ist der Deal mit Dagmar Wöhrl geplatzt. "Inhaltlich und formal wich der uns unterbreitete Deal zu stark von dem ab, was uns anfangs in Aussicht gestellt wurde. Mit diesem neuen Geschäftsmodell, das uns angeboten wurde, wären wir letztlich ein höheres Risiko eingegangen als ursprünglich kalkuliert", schrieben sie. Dagmar Wöhrl, die sonst immer fleißig während der Sendung twittert, verzichtete diesmal aus persönlichen Gründen darauf, sich live während der TV-Ausstrahlung zu äußern. Ihre Mutter ist verstorben.

Folge 2: Wie " Gründerszene " erfahren hat, platzte der Deal zwischen Tape Art und Georg Kofler/Judith Williams. "Leider konnten wir unsere Ziele für das Unternehmen in der Anschluss-Verhandlungsphase nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen und somit keinen Deal unterzeichnen", wurde Kofler zitiert.

Folge 3: Der Deal zwischen Nils Glagau und JoyBräu kam nach der Sendung doch nicht zustande, wie Glagau selbst auf Twitter erklärte. "Nach der Aufzeichnung hat sich leider herausgestellt, dass mein Mehrwert über das reine Investment hinaus nicht von allen anerkannt wurde", so Glagau.

Vier Start-ups präsentierten den Investoren in der Auftakfolge ihre Produkte und Ideen:

ASALEA: Kim Lohmar (31, Bachelor in Hospitality und Tourism Management) liebt gute Düfte. Sie hat einen Duftstein für das Armaturenbrett entwickelt. Der feinporige Stein aus hundertprozentig organischer Kieselgur wird einfach mit dem Lieblings-Parfüm oder ätherischen Ölen besprüht und sorgt so für ein individuelles Dufterlebnis im Auto. Für 70.000 Euro bot Kim 20 Prozent ihrer Firmenanteile an