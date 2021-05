Let's Dance 2021: Sabrina Mockenhaupt tippt das Finale

Am 29. Mai fällt die Entscheidung: Wer wird "Dancing Star 2021"? Sabrina Mockenhaupt-Gregor gibt für prisma ihre Tipps ab und ist überzeugt: Die Richtigen stehen im "Let's Dance"-Finale.

Die Favoriten haben sich durchgesetzt: Valentina Pahde, Rurik Gislason und Nicolas Puschmann haben sich ins Finale von "Let's Dance" getanzt. Boxer Simon Zachenhuber scheiterte im Halbfinale. Für prisma-Expertin und Ex-Teilnehmerin Sabrina Mockenhaut-Gregor hat sich am Ende die größte tänzerische Qualität durchgesetzt. Auch wenn "Mocki" durchaus ein Fan von Simon war. "Ich habe auch für ihn angerufen, weil er einfach so jugendlich, umbekümmert und sympathisch rübergekommen ist."

Doch wer der drei Promis wird im Finale die Nase vorn haben? Wie für den früheren "Let's Dance"-Sieger Pascal Hens ist auch für "Mocki" Rurik Gislason der Favorit. Der schöne und sympathische Isländer kommt bei den Zuschauern einfach so gut an, dass es selbst die tänzerisch absolut überzeugende Valentina Pahde schwer haben dürfte. Sie landet in "Mockis" Prognose auf Platz zwei vor Nicolas Puschmann. "Ich würde ihr von Herzen den Sieg gönnen, aber ich glaube, unser 'Sexiest Man Alive' Rurik wird das Rennen hauchdünn machen."