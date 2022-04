Let's Dance 2022: Warum am Freitag keine Sendung läuft

Auch in diesem Jahr müssen die "Let's Dance"-Fans an Karfreitag auf neue Tänze verzichten. Während es in den vergangenen Jahren immerhin eine Highlight-Sendung zu sehen war, stellt RTL das Programm diesmal komplett um.

Der Grund für die "Let's Dance"-Pause: Der Karfreitag gilt als stiller Feiertag. In NRW, wo die RTL-Show in Köln-Ossendorf produziert wird, gilt u.a. ein Tanzverbot bei öffentlichen Veranstaltungen. Auch öfffentliche Partys, Konzerte und Sportveranstaltungen sind untersagt. So macht auch die Fußball-Bundesliga am Karfreitag eine Pause.

Und so haben die "Let's Dance"-Stars Jahr für Jahr eine zweiwöchige Osterpause, in der sie sich entweder von den Strapazen erholen oder besonders intensiv trainieren können.

In den vergangenen Jahren zeigte RTL anstelle der Live-Show an Karfreitag häufig eine Highlight-Sendung mit den besten Tänzen und Momenten aus der "Let's Dance"-Historie. In diesem Jahr läuft auf dem Sendeplatz um 20.15 Uhr aber ein anderes Programm: RTL zeigt die ersten zwei Folgen von "Der König von Palma" mit Henning Baum in der Hauptrolle. Die Serie war im Februar bereits bei RTL+ zu sehen, lesen Sie hier eine Kritik. Im Anschluss läuft die Dokumentation "Mythos Ballerman – Die wahre Geschichte".

Mit "Let's Dance" geht es dann am 21. April weiter. Noch sieben Paare dürfen in der 15. Staffel auf den Sieg hoffen.