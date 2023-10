Opern und klassische Musik im TV: Hier ein Überblick über die Konzertübertragungen

Dank der Sendervielfalt bekommen im deutschen Fernsehen die meisten Zuschauer das zu sehen, was sie mögen. Das gilt auch für Freunde von Opern und klassischer Musik. Auch wenn dieses Genre normalerweise nicht im Hauptprogramm vertreten ist, so übertragen manche Sender regelmäßig Konzerte und Aufführungen. Hier ein Überblick.

Klassik im Kultursender Eine der ersten Anlaufstellen für Freunde klassischer Musik ist selbstverständlich ARTE. Der deutsch-französische Kultursender zeigt häufig Übertragungen aus Konzertsälen und Opernhäusern. So gut wie jeden Tag werden klassische Aufführungen übertragen. Auch Dokumentationen zu verschiedenen Aspekten der klassischen Musik sind Teil des Programms. Wer eine Übertragung oder Sendung verpasst hat, der kann sie in der Mediathek des Senders bequem und zu jeder Zeit anschauen.

Am 30. Oktober 2023 ab 3 Uhr zeigt ARTE die Symphonie Nummer 4 von Peter Tschaikowsky in einer Interpretation durch das Leipziger Gewandhausorchester unter Andris Nelsons.

Am 5. November 2023 ist ab 17:15 Uhr das “Deutsche Requiem von Johannes Brahms zu sehen, das 2021 von der Philharmonia Zürich gespielt wurde.

Am 12. November 2023 ab 17:40 Uhr überträgt ARTE “Nisi Dominus” von Antonio Vivaldi.

Die anderen öffentlich-rechtlichen Sender Nicht nur bei ARTE bekommen Klassik-Freunde regelmäßig ihre liebste Musik zu hören und zu sehen. Auch die anderen öffentlich-rechtlichen Sender sind fleißig, wenn es um die Übertragung von klassischen Konzerten und Opern geht. Vor allem die Dritten wie MDR, 3Sat, SWR und WDR zeigen häufig Klassisches. Allerdings verstecken sie es nicht selten im Nachtprogramm oder übertragen es zu früher Morgenstunde. Immerhin werden Konzerte der Klassik-Prominenz oftmals zur besten Sendezeit gezeigt. Auch die Dritten Programme bieten Mediatheken an, in denen bereits ausgestrahlte Sendungen nachgeschaut werden können. Das gilt selbstverständlich auch für klassische Konzerte und Opern. Sollte man also eine Übertragung verpasst haben, dann findet man sie üblicherweise in der Mediathek des Senders. So ist das große Open-Air-Konzert von André Rieu, das am 14. Oktober im MDR lief, in der Mediathek des Senders abrufbar.

In der ARD läuft am 4. November 2023 ab 10:30 Uhr ein Konzert der Wiener Philharmoniker in Prag. Das weltberühmte Orchester spielt die 8. Sinfonie von Antonin Dvorák und das 2. Klavierkonzert von Johannes Brahms.

Am 5. November 2023 ab 23 Uhr zeigt die ARD die “Dreigroschenoper” von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Inszeniert wird die Aufführung von Thomas Ostermeier, der dafür mit dem Ensemble der Comédie Française und dem Orchester Le Balcon kooperiert.

Informationen im Internet Wer sich zu Übertragungen von klassischer Musik und Opern ständig auf dem Laufenden halten will, der findet im Internet verschiedene Anlaufstellen. Beispielsweise gibt es die Plattform Klassikkalender, die in ihrer Kategorie „Klassik im TV“ sämtliche Übertragungen auflistet. Interessierte Personen finden neben Datum, Uhrzeit und Sender auch detaillierte Infos über das Konzert oder die Aufführung. So werden etwa der Name des Orchesters und des Dirigenten sowie die Stücke genannt, die gespielt werden. Als besonderer Service kann jeder Termin mit einem Klick in den iCalender oder den Google-Kalender eingefügt werden. Dadurch muss man sie nicht selbst in den Kalender oder auf einen Zettel schreiben, sondern wird automatisch an jedes Konzert und jede Aufführung erinnert.