"Wer weiß denn sowas?": Alle Infos zum Start der neuen Staffel

Erst kürzlich wagte sich Sebastian Klussmann auf unbekanntes Terrain: Anstatt Hobby-Quizzern im Vorabendprogramm der ARD hinterherzujagen, machte es sich der "Besserwisser" in der gleichnamigen RTL-Show zur Aufgabe, "Die Verräter" (abrufbar bei RTL+) zu entlarven. Gar so abenteuerlich ist Klussmanns Ausflug zu "Wer weiß denn sowas?" natürlich nicht.

Spannend werden dürfte das Duell zwischen dem 34-Jährigen und seinem "Gefragt – Gejagt"-Kollegen Sebastian Jacoby aber allemal – schließlich treten die beiden Quizprofis zum ersten Mal gegeneinander an. Der ungeschlagene "Wer weiß denn sowas?"-Champion unter den Jägern ist übrigens ein anderer: Bei früheren Auftritten in Kai Pflaume s beliebtem Vorabendquiz gelang es weder Klussmann noch Jacoby, Klaus Otto Nagorsnik zu schlagen.

An der Seite der Kandidaten stehen wie gewohnt die Teamkapitäne Bernhard Hoëcker (mit Sebastian Jacoby) und Elton (mit Sebastian Klussmann), die durch das Lösen von kuriosen und kniffligen Fragen Geld für das Studio-Publikum erspielen. Nachdem Alexander Bommes und sein Jäger sich wieder in eine lange Winterpause verabschieden, läutet Moderator Pflaume die nunmehr zehnte Runde von "Wer weiß denn sowas?" ein.

Die Jubiläumsstaffel, so heißt es in einer ARD-Ankündigung, hält neben zahlreichen "Wiederholungstätern" auch "viele neue Gesichter" bereit. So dürfen sich Fans unter anderem auf Duelle zwischen Veronica Ferres und ihrer Tochter Lilly Krug , Horst Lichter und Johann Lafer sowie Yvonne Catterfeld und Jeanette Biedermann freuen. Insgesamt soll die zehnte Staffel, die wie gewohnt montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten läuft, 130 neue Folgen umfassen.

"Wer weiß denn sowas?" wurde am 6. Juli 2015 erstmals ausgestrahlt. Von Beginn an biss das ARD-Publikum an und schaltet bis heute zuverlässig zum wochentäglichen Vorabendquiz ein. Die im Mai dieses Jahres zu Ende gegangene Staffel war bislang mit einem Marktanteil von 19,0 Prozent die erfolgreichste der Sendungsgeschichte. Im Hauptabendprogramm darf die XXL-Ausgabe mit bis zu 6,7 Millionen Zuschauern – so ein einstiger Spitzenwert – rechnen.