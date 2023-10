"Die Verräter": Darum ist der deutsche Ableger so erfolgreich

Seit dem 13. September 2023 können sich die Zuschauer bei RTL+ von der Reality-Spielshow „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ und wöchentlich bei RTL in die Welt der raffinierten Lügen und Täuschungen entführen lassen. Prominente Persönlichkeiten werden dabei zu "Verrätern" oder zu "Loyalen". Wir werfen einen Blick auf die ungewöhnliche RTL-Show.

Welchem Konzept folgt das Format? Als Vorlage für das spannende Format dient das niederländische Original „De Verraders“, basierend auf dem 1986 erschienen Gesellschaftsspiel „Mafia“. Die 16 Teilnehmer der Gameshow werden von Gastgeberin Sonja Zietlow auf das Château de Béguin in Frankreich eingeladen. Während der ersten Zusammenkunft am sogenannten „runden Tisch“ bestimmt die Moderatorin drei der Kandidaten unbemerkt von ihren Konkurrenten als Verräter. Die Zuschauer sind darüber jedoch im Bilde. Den übrigen Protagonisten fällt die Rolle der Loyalen zu. Treffen sich die Verräter in einem Turm, um ihr jeweiliges „Opfer“ auszuwählen, sind die Loyalisten-Zimmer abgesperrt. Ihre Aufgabe ist es, jede Nacht einen Loyalen „umzubringen“. Dazu setzen sie den Namen des Opfers auf das „Todesurteil“. Der jeweilige Teilnehmer erhält es und verlässt die Show. Die Loyalen erfahren durch dessen Abwesenheit am nächsten Morgen von seiner/ihrer „Ermordung“. Der „runde Tisch“ ist aber nicht allein den Verrätern vorbehalten. In sogenannten Verbannungsrunden können die Teilnehmenden einen Kandidaten „eliminieren“. Dazu tauschen sie sich aus. Im Anschluss wird im Geheimen der Namen des vermeintlichen Verräters notiert. Danach präsentieren und begründen sie nacheinander ihre Wahl. Der so bestimmte „Verbannte“ teilt nun seinen Status als Loyaler oder Verräter mit. Trifft die Entscheidung einen Verräter, haben die übrigen beiden die Möglichkeit, aus den Reihen der Loyalen einen neuen Verräter zu rekrutieren.

Das Finale Erreicht am Ende mindestens ein Verräter die finale Sendung, wartet dort die Möglichkeit, den „Silberschatz“ zu gewinnen. Er hat einen Wert von 50.000 Euro. Setzen sich die Finalisten nur aus Loyalen zusammen, teilen sie sich den Gewinn. Mit Gruppenspielen wird der Gewinn aufgebaut. Die Finalisten spielen dabei um Silberbarren. Außerdem wartet der Zugang zur „Schatzkammer“ als Gewinn auf die Teilnehmenden. Dort können sie den sogenannten Schutzschild erlangen. Dieser schützt seinen Träger oder seine Trägerin in der kommenden Nacht vor der Ermordung. Sehr begehrt ist auch der „Dolch“. Er verdoppelt in der nächsten Verbannungsrunde die Stimme seines jeweiligen Besitzers.

Was macht den Erfolg der Realityshow aus? Tatsächlich klingt das Format erst einmal nach einer Anleitung für das eingangs erwähnte Gesellschaftsspiel. Bei genauem Hinschauen zeigt sich jedoch, dass das, was zwischen den Regeln passiert, das Besondere an diesem Format ausmacht. Hier sind Unterhaltung und Spannung pur garantiert. Jeder Handgriff sitzt und die Dramaturgie bleibt dauerhaft so spannend wie möglich. Das fängt schon bei so beinahe banal erscheinenden Kleinigkeiten wie der Auswahl der Verräter an. Die Promis verharren mit verbundenen Augen am großen und runden Tisch. Geheimnisvoll geht die Moderatorin Sonja Zietlow hinter ihrem Rücken entlang. Hat sie einen Verräter ausgewählt, signalisiert sie ihm das mit einem kurzen Händedruck auf die Schulter. Hier knistert das erste Mal die Spannung. Auch die tägliche Frühstücksroutine ist alles andere als eintönig. In diesem Moment wird klar, wer das nächste Opfer der Verräter-Crew wurde. Doch die spannungsgeladenen Szenen sind lediglich die halbe Miete. Die Frage, was die Regeln mit den Teilnehmenden machen, ist mindestens ebenso wichtig, denn es wird nicht nur taktiert und spekuliert. Von der ersten Minute darf intrigiert, manipuliert und verwirrt werden.