"Praxis mit Meerblick – Kleine Wunder": Kritik zu den neuen Folgen mit Tanja Wedhorn

Eine Zeit der Veränderungen beginnt für die Rügen-Ärztin Nora Kaminiski (Tanja Wedhorn) in "Kleine Wunder" (Regie: Jan Ruzicka, Buch: Anja Flade-Kruse), dem 19. Film der ARD Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick": Klara (Ruby M. Lichtenberg), die Tochter ihres Freundes Max (Bernhard Piesk), zieht nach Emden. Die neugewonnene Zweisamkeit will das Paar mit einer Reise nach New York feiern. Doch ehe es dazu kommt, erwartet Nora eine ungeplante Überraschung ...

Rosa (Meira Durand) und ihr Freund Valentin (Philip Dechamps) werden beim gemeinsamen Brennnesselbaden von Erdwespen angegriffen. Zunächst scheint es, als kämen sie mit ein paar harmlosen Stichen davon, doch auf der Heimfahrt kippt Rosa überraschend vom Fahrrad. Die junge Frau hat einen anaphylaktischen Schock erlitten. Bei der Untersuchung in der Praxis stellt Nora weitere gesundheitliche Probleme fest: "Ich bin Rohköstlerin", erklärt Rosa auf Nachfrage. "Ich esse nichts, was über 42 Grad erhitzt wurde." Auch keine tierischen Produkte. Könnte eine Mangelernährung Ursache für die nun diagnostizierte Anämie und die damit verbundenen Begleiterscheinungen sein?

"Praxis mit Meerblick – Kleine Wunder" erzählt, wie gewohnt, eine mäßig spannende und teilweise auch vorhersehbare Geschichte. Aber eben auch mit viel Charme und Flair. Die ausnahmslos sympathischen Figuren und die bekannte Urlaubsstimmung auf der Ostsee-Insel Rügen machen den Film allemal sehenswert. An der Entwicklung ihrer Figur ist Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn nach eigener Aussage beteiligt: "Ich darf tatsächlich relativ früh meine Meinung zu Ideen äußern, später Anmerkungen zu ersten Buchentwürfen machen und zum Schluss, in der finalen Drehfassung, 'Nora noch ein bisschen mehr wie Nora sprechen lassen", erzählt die 52-Jährige im Interview: "Dieser Austausch ist ein großes Privileg und ich bin sehr dankbar dafür."

Wer sich davon überzeugen will, wie gut das klappt, bekommt in diesem Jahr sogar noch mehr Gelegenheit dazu: Mit vier statt den bislang üblichen drei neuen Folgen pro Jahr erhöht die ARD Degeto das Pensum. Der Jubiläumsfilm "Die Kämpferin" ist am Freitag, 19. April, um 20.15 Uhr, im Ersten zu sehen. Die Episoden 21 "Schiffbruch" und 22 "Geheimnisse" folgen am Freitag, 26. April, und Freitag, 3. Mai, zur gleichen Sendezeit.