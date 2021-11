TV Total: Sendetermin und Moderator – was zum Comeback bekannt ist

Schon am Mittwoch, 10. November 2021, soll es losgehen. Das berichten verschiedene Medien, u.a. "DWDL" und "Bild". Ein wurde demnach bereits aufgezeichnet. Ein Trailer für "Young Sheldon", der kurzzeitig durch einen "TV Total"-Einspieler unterbrochen wurde, gab am Samstag den Hinweis auf den neuen Sendeplatz. Eigentlich läuft mittwochs nämlich die Comedy-Serie. "TV Total" wird um 20.15 Uhr gesendet und dauert eine Stunde.

Ja, das ist der Plan. Die neuen Folgen sollen immer mittwochs laufen. Wie "Meedia" berichtet, läuft im Anschluss das Magazin "Zervakis & Opdenhövel. Live.", das bislang montags ausgestrahlt wurde. Die neue Programmplanung soll dem schwächelnden Format auf die Sprünge helfen. Die US-Serien "Young Sheldon", "Die Simpsons" und Co. werden in Zukunft wieder montags ausgestrahlt.

Stefan Raab möchte weiterhin nicht mehr vor die Kamera. Der langjährige Moderator der Kultsendung zieht mittlerweile lieber als Produzent die Fäden. Stattdessen wird Kabarettist Sebastian Pufpaff das neue "TV Total" moderieren. Pufpaff ist unter anderem durch seine 3sat-Sendung "Noch nicht Schicht!" bekannt. Außerdem wirkt er regelmäßig in der "heute-show" im ZDF mit.

Wie sind die Reaktionen?

Wenn man sich in den sozialen Netzwerken umschaut, fällt die Vorfreude eher verhalten aus. Sebastian Pufpaff tritt als Raab-Nachfolger ein schweres Erbe an. "Ich mag Sebastian Pufpaff. Ich mochte #tvtotal. Aber wie beides zusammenpassen soll, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen", schreibt ein Twitter-User. "Sebastian Pufpaff ist super, aber eben anders als Raab. Weiß nicht, ob man so nicht falsche Erwartungen schürt und mit einer anderen/neuen Marke besser fahren würde", meint ein anderer.